Hokejový obránce Klok opět mění dres, sezonu dohraje v Luganu

Sedmadvacetiletý Klok loni v létě podepsal smlouvu s Arizonou, do NHL se ale neprosadil. Po čtyřech zápasech na farmě v týmu Tucson Roadrunners, ve kterých nebodoval, se s Coyotes dohodl na předčasném ukončení kontraktu a na začátku listopadu zamířil do Švédska. Za tým z Ängelholmu ale odehrál jen jedenáct utkání a nyní se přesunul do Švýcarska.

„Lukáš je silný defenzivní obránce s dobrým bruslením. Hodně nám pomůže při oslabeních a bude posilou našeho týmu,“ uvedl generální manažer Hnat Domenichelli.

Účastník olympijských her v Pekingu a mistrovství světa v roce 2021 si vyzkouší další zahraniční soutěž. Klok hrál v KHL za Slovan Bratislava a Nižněkamsk, s Lukko Rauma se stal finským šampionem a dvakrát krátce působil i v zámoří. V extralize hájil dres mateřských Vítkovic.