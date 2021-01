Hertl zazářil třemi body, Mrázek vychytal nulu na ledě Detroitu

Sestavy:

C. Hutton (Ullmark) – Ristolainen, McCabe (A), Montour, Dahlin, Jokiharju, C. Miller – T. Thompson, Eichel (C), Hall – S. Reinhart, E. Staal, Olofsson – Cozens, Eakin, Rieder – Sheahan, Lazar, Skinner.

Sestavy:

Samsonov (Vaněček) – Carlson (A), Orlov, J. Schultz, Dillon, Jensen, Chára – Oshie, Bäckström (A), Ovečkin (C) – T. Wilson, Kuzněcov, J. Vrána – Sheary, Eller, Pánik – Hathaway, Dowd, Hagelin.