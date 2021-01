Osobní bankrot Hertlova chvástavého parťáka. Naději hledá v boxu

Každý rozumný smrtelník by na jeho místě nemusel po konci aktivní kariéry pracovat a ještě by zabezpečil do konce života své potomky.

Evander Kane je ale jiný. Rád se chvástá, miluje gambling, při utrácení nepřemýšlí. A také tuze nerad platí dluhy.

Jeden obrovský si „pořídil“ v září 2018, krátce poté, co se San Jose podepsal luxusní sedmiletý kontrakt, který mu zajišťoval roční průměrnou gáži 7 milionů dolarů. Tehdy si v bance Centennial půjčil 8,3 milionu dolarů za účelem podnikání a investic.

Část splátek mělo posílat San Jose (strhlo si peníze z hráčova platu), zbytek měl platit samotný Kane. Vše běželo podle dohody jen do října 2019, od té doby peníze do banky nechodí. K prosinci 2020 činil doposud nesplacený dluh 7,8 milionu dolarů, k tomu 500 tisíc úroky a dalších 90 tisíc poplatky bance.

Banka proto podala na hráče žalobu, tomu vzápětí nezbylo, než vyhlásit osobní bankrot, což je stav, kdy závazky dlužníka převyšují jeho majetek a očekávané budoucí příjmy.

Ano, čtěte správně. Kaneovi nestačí ani zmiňovaný kontrakt se San Jose, který mu má do roku 2025 vynést dohromady 49 milionů dolarů. Ukázalo se totiž, že Kanaďan dluží mnohem víc, v součtu hrozivých 26,8 milionu dolarů - to je pro lepší představu téměř 600 milionů korun...

A že je to o 22,2 milionů méně, než kolik by měl vydělat? Ano, jenže částka 49 milionů vyplývající ze smlouvy je před zdaněním. A daně v Kalifornii, tradiční baště demokratů, jsou sakra velké. Celkem je potřeba odečíst 52,9 procenta, čistého tedy Kane vydělá „pouhých“ 23,079 milionu.

Z nich musí odvést dalších 15 % do záložního hráčského fondu escrow. Z něj hokejisté obvykle dostávají část zpátky, vše závisí na výdělcích ligy. Ta na tom ale kvůli koronaviru není dobře, takže hráči nejspíš nedostanou zpět ani dolar.

Ani dolar nezbyl ani Kaneovi, a to doslova. Nepomůže mu, že část vydělaných peněz uložil do nemovitostí - jeho tři domy mají hodnotu 10,2 milionu dolarů. Ještě horší zprávou je, že si minimálně v nadcházející zkrácené sezoně nezahraje - nastupoval by totiž zadarmo, a to může ohrozit i jeho budoucnost.



Z formuláře, který Kane musel vyplnit v souvislosti s vyhlášením osobního bankrotu, vyplývá, že jen za rok 2020 projel v hazardu 1,5 milionu dolarů, dále čelí šesti žalobám a má měsíční schodek ve výši 91 tisíc. Téměř dva miliony (1,88) ho také stály náklady na soud po obvinění z ublížení na zdraví, kterého se měl dopustit na ženě v roce 2016.

Kane měl s placením dluhů potíž už v minulosti. V dubnu 2019 si během série play off proti Las Vegas došel při venkovních zápasech do kasina, kde během jedné noci prohrál 500 tisíc dolarů, které nezaplatil - o jeho neřízeném hazardu si přečtěte ZDE.

Je to smutný, avšak nepřekvapivý konec 29letého útočníka, který se teď možná změní v boxera. Už v prosinci totiž Kane vyzval na souboj do ringu youtubera Jakea Paula, jenž jako předskokan exhibičního utkání legendy boxu Mikea Tysona před měsícem knokautoval basketbalistu NBA Natea Robinsona.

Podívejte se, jak se Kane chtěl poprat s Chárou a neuspěl

Tahle výzva je logická: může Kaneovi přinést velký zisk, bezpochyby by šlo v zámoří o sledovanou show. Čas teprve ukáže, zda se syn bývalého amatérského zápasníka Perryho Kanea, jenž dostal jméno Evander po známém boxeru Holyfieldovi a jenž se rád popral i během hokejových zápasů, skutečně stane boxerem.



Musí doufat, je to jeho jediná šance. V opačném případě si bude muset zvyknout na nuzný život bez peněz. Přitom se ještě nedávno na sociálních sítích rád fotil s paklíky bankovek a prohlašoval, že z nevyjde z domu bez 5000 dolarů v hotovosti...