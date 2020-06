V NHL je pořád rasismus, ale hráči se bojí říct svůj názor, tvrdí Kane

Jde o reakci na smrt George Floyda, 46letého černocha, jenž zemřel poté, co mu minulé pondělí při zatýkání několik minut klečel na krku policista Derek Chauvin. Ten byl v pátek obviněn z vraždy a zabití třetího stupně, za což mu hrozí až 25 let vězení.

Přesto v zámoří a v mnoha městech nastal chaos, rabování, vandalismus a násilnosti ve jménu boje proti rasismu.

„Potřebujeme, aby hodně elitních sportovců řeklo to samé, co říkám já. Je potřeba, aby měli tolik odvahy jako já a projevili nahlas svůj názor. Aby zazněla jejich frustrace, protože to je jediná cesta, jak se věci změní,“ tvrdí Kane, jenž je přesvědčený, že rasismus v Americe a především v hokeji stále vládne.

„Myslím, že hokej má bohužel jinou kulturu než některé jiné sporty. Není v něm ochota mluvit o tom, co si skutečně myslíte. Podle mě jsem jednou z anomálií. A to je součást našeho problému: hráči se bojí říct, co si opravdu myslí. Bojí se postavit za to, co je správné.“

Vzápětí se k němu přidali jiní černošští hokejisté P.K. Subban či JT Brown. Nebo Hasso Plattner, majitel San Jose Sharks, za který Kane hraje, a kapitán týmu Logan Couture. Ten se na Twitteru dlouze rozepsal.

„Evander si zaslouží aplaus, řekl pravdu. Rasismus existuje ve společnosti a dokonce i v hokeji. To je fakt. Mnoho z nás před ním v minulosti přivíralo oči. To nemůže pokračovat. Měl jsem příležitost hrát s několika úžasnými spoluhráči. Znám z vyprávění jejich útrapy, kterými si museli v hokeji a životě projít, otevřelo mi to oči. Děkuji Evanderovi i Akimovi.“

Couture tím připomněl nařčení dalšího černošského hokejisty Akima Aliua, jenž hrál i za Litvínov a který obvinil z rasismu trenéra Calgary Billa Peterse. Ten posléze rezignoval.

Fakt je ten, že Amerika je v otázce rasismu hyperkorektní a veškeré jeho náznaky jsou bez milosti odsuzovány a trestány s podobnou intenzitou, jakou představovala nechvalně známá kampaň Me too. Floydova smrt v mnoha městech USA způsobila vlnu běsnění, jež se paradoxně schovává za roušku boje proti nesnášenlivosti.



Drancování nezastavilo ani rychlé a exemplární obvinění policisty Dereka Chauvina, jehož známí popisují jako vznětlivého a nevyrovnaného muže. Mnohdy jde skutečně o život, na vlastní kůži se o tom přesvědčil novinář Ian Smith, jehož násilníci před pittsburghskou hokejovou halou srazili zemi, zdemolovali mu kameru a málem utloukli i jeho.

Od smrti ho uchránil jen obětavý David Morehouse, prezident a výkonný šéf Penguins, jenž ho šťastně a duchapřítomně stačil vtáhnout do arény, odkud byl převezen do nemocnice. Jiní výtržníci pro změni poničili před halou sochu Maria Lemieuxe, kterou posprejovali nápisy: Máme právo se bouřit a Nemohu dýchat.

To byla slova, která opakoval zakleknutý Floyd. Ten se do Minneapolis, kde se událost stala, přestěhoval po propuštění z vězení, kde strávil pět let kvůli ozbrojenému vloupání. Podle trestního oznámení způsobila jeho smrt kombinace policejního zákroku, zdravotních problémů (onemocnění koronárních tepen a hypertenze) a přítomnost omamných látek v těle.

„Bouříme se už stovky let, a nic nezměnilo,“ tvrdí o rasismu Kane. „Je čas, aby hráči jako Sidney Crosby promluvili o tom, co je správné. Aby se udělalo jasno, co je neuvěřitelně špatné. Sport je pro každého.“