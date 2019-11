Hertlův parťák prohrál v kasinu 500 tisíc dolarů. Nezaplatil a čelí žalobě

Hokej

Zvětšit fotografii Lukáš Radil (vlevo), Evander Kane (uprostřed) a Tomáš Hertl slaví gól San Jose proti Coloradu. | foto: AP

dnes 13:44

V roce 2018 podepsal se San Jose Sharks novou sedmiletou smlouvu na 49 milionů dolarů. Do té doby si hokejem vydělal dalších 48. Přesto to vypadá, jako by měl finanční problémy. Evander Kane, spoluhráč Tomáše Hertla, čelí žalobě kasina z Las Vegas, kterému dluží půl milionu dolarů.