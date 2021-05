Dobrý rok rozhazovačného občana Kanea. I díky 600milionovému dluhu

Už patřil k nejlepším mladým hráčům v lize. Co dál? Stal se oporou Winnipegu i Buffala. Může být ještě lépe? V nejplodnější části kariéry určitě, pokud se nejmenujete Evander Kane.



Přestože si hokejem vydělal téměř sto milionů dolarů, nekoupe se v bankovkách. Parťák Tomáše Hertla ze San Jose Sharks prožil mimořádně krušný rok.



Hýřil totiž v kasínech, utrácel bankovky po štosech na párty a další peníze si rozpůjčoval v bance. A protože se navzdory svému bohatství nezmohl na placení dluhů, čelil vinou eskalujících potíží v osobním životě řadě žalob i vysokým úrokům. Nakonec i osobnímu bankrotu.



Devětadvacetiletý Kanaďan si natropil spoustu problémů. Kvůli dluhům dosahujících 26,8 milionu dolarů hrál prakticky zadarmo.

„Ale ve skutečnosti to nejnáročnější rok nebyl. Jak se mé problémy dostaly ven, ohromně se mi ulevilo. Nemusel jsem nic skrývat a to byl ten nejlepší pocit za hodně dlouhou dobu. Spadla ze mě obrovská tíha,“ přiznal pro The Athletic. „Lidé se mylně domnívají, že osobním bankrotem něco začíná. Já tím ale ukončil jednu špatnou životní etapu.“

Manželka, desetiměsíční dcera a velký deficit rodinného rozpočtu ho nakonec donutily přemýšlet o změně chování, přístupu k životu i finanční gramotnosti. V ligovém mezičase se prý vypořádal s chybami, které si nadrobil, a nastavil si jasný plán do budoucna, jak se nedostat zpátky do potíží a získat znovu jmění.

„Chvíli mi trvalo, než jsem se se vším srovnal. Narození dcery mě změnilo a změně mého chování se dost podílel covid i karanténa. Přimělo mě to přemýšlet o budoucnosti, ale i dopadech rozhodnutí, které udělám jako muž i jako otec rodiny,“ tvrdí napravený hříšník.

Je to paradox. Zatímco za nablýskanými ligovými kulisami po něm šlapaly úřady, on začal prožívat jednu z nejlepších sezon.



Když boom kolem jeho kauzy pominul, soustředil se zase na hokej a co nejlepší výkony. S přáteli i odborníky pracoval na mentální vyrovnanosti. Jeho osobní problémy by jinak zasahovaly tak hluboko, že by nebyl schopný hrát. Stres z velmi obtížné situace s příchodem mezi mantinely pominul.

San Jose pustilo hráče do zápasů, spoluhráči ho v boji podpořili a generální manažer si nakonec oddechl. A Kane? Ten se zase odměňoval působivými výkony v nelehké době. Změnil sebe i svou hru. Začal hrát víc fyzicky. Proměnil se v útočníka získávajícího kotouče. A také začal víc střílet.

„Soustředil jsem se na to, abych prožil dobrý rok na ledě, a myslím, že jsem odvedl dobrou práci. Když vás dostihnou takové situace jako mě, otestuje to vaši vůli i soustředění,“ řekl při povídání s reportérem Ryanem Clarkem. „A já to vzal jako výzvu.“

Přestal myslet na to, že se jeho průšvih dostal až příliš brzy ven. Množící se nenávistné komentáře k jeho kauze na Twitteru se staly den co den motivací k nápravě. „Využil jsem to jako motor do další práce a někdy jsem je ignoroval. Někdy to byla trochu komedie. Moje problémy vždycky někdo komentoval, ale tváří v tvář si nikdo nic nedovolil,“ vyprávěl Kane.

Posílený pak řádil na ledě. Dosáhl na 22 gólů a přidal 27 asistencí. To je třetí nejlepší výkon jeho dosavadní kariéry. „Cítil jsem se na ledě jako 21letý kluk,“ říkal útočník. „Když se podívám na ta čísla, jsou dramaticky lepší, než v jiných klubech, za které jsem hrál.“

Navzdory všemu zlému, co si sám způsobil, dokázal navázat na předešlý rok a ještě ho vylepšil. Pošesté vstřelil za jednu sezonu víc než dvacet branek.



„A na to jsem mimořádně hrdý. Zase jsem si dokázal, že můžu být dobrý hráč,“ dodal Kane. „Jenže nikdy nejsem spokojený. Chci být lepší a držet krok s mladými superhvězdami Matthewsem a McDavidem,“ překvapil sebevědomým prohlášením.



Zase se jen chvástá, čímž je vyhlášený? Nebo skutečně uvidíme příští rok i díky 600milionovému dluhu napraveného, lepšího občana i hokejistu Kanea?