Magická noc NHL. S kým a bez koho začíná podivná sezona?

První večer NHL bývá magický. Bude tomu i navzdory všem nařízením, zákazům a rošádám v lize. Událostí před začátkem poněkud jiné sezony proběhlo mnoho. S kým a bez koho bude velká hokejová noc a co nový ročník přinese?



Miláček Kanady

Alexis Lafreniére má spoustu fanoušků a to ještě neodehrál v NHL jedinou minutu. Teď se všechno změní. Jedničku posledního draftu a mistra světa do dvaceti let si New York Rangers pečlivě střežili před médii i koronavirem tak, aby do ligy vlétla se vší parádou. Od devatenáctiletého Kanaďana, jehož národ bezmezně miluje, se očekávají stejně dobré kličky i vůdcovství jako předvádí Crosby a McDavid. Zapamatujte si, že v modrém dresu bude nastupovat s číslem 13. Bude mu přinášet štěstí?



Bankrot občana Kanea

Jistě si vybavíte Evandera Kanea. Zručného kličkaře a dobrého bruslaře. Na povrch prosakuje i odvrácené průšvihářské já hráče tmavé pleti. Čerstvá zpráva ze zámoří před zahájením hokejového roku říká, že útočník San Jose bude nejspíš nucený vyhlásit osobní bankrot. K němu ho chce přimět banka vznášející nároky. Roky se přitom chvástal, jak klikuje s haldou bankovek na zádech. Že doma nemá nikdy méně než pět tisíc dolarů. Jenže jeho rozhazovačný charakter jej dostihl a dostal do dluhové pasti. Část pohledávek měl splácet klub, další díl on sám. Spekuluje se, že hýřil, hýřil, až měl prázdné kapsy. Nakonec přestal platit hráč i organizace. Teď se zdá, že se k nezkrotnému bouřlivákovi otočili zády i Sharks, o jeho startu v sezoně se totiž zatím mlčí.

Sladký domov

Joe Thornton se vrací domů. Nikoliv do Švýcarska, odkud má manželku, nýbrž do Toronta. A tam chce na sklonku kariéry získat konečně Stanley Cup. Potenciál mužstva je velký, proto nakonec nezůstal v San Jose, kde je klubovou legendou a kde se na opětovnou spolupráci těšil navrátilec Patrick Marleau. Vedení i fanoušci si slibují, že Jumbo Joe bude mentorem pro mladé hvězdičky Austona Matthewse a Mitche Marnera. Má posunout jejich výkonnost i bodovou produktivitu už proto, že je sám jedním z historicky nejlepších nahrávačů.



Král je „mrtev“, ať žije Vaněček

Hořkosladká zpráva na úvod sezony, hlavně pro fanoušky Washingtonu. Ti se těšili, že zbrusu nová jednička a legenda NHL Henrik Lundqvist pomůže znovu k zisku Stanley Cupu. Nadšení vydrželo jen do začátku ledna, než králi Henrikovi přišli lékaři na problémy se srdcem, kvůli nimž musel absolvovat výměnu chlopně a nyní bude dlouhé měsíce odpočívat. Z absence opěvovaného Švéda však profituje český čekatel na velkou šanci u Capitals Vítek Vaněček. Poprvé v kariéře má možnost nastoupit na delší úsek do zápasů nejlepší ligy světa. Zůstane totiž s jistotou u prvního týmu s ruským kolegou Iljou Samsonovem.



Kouč šampionů expertem

Mike Babcock se vrací na scénu. Vítěz Stanley Cupů s Detroitem a olympijských her působil poslední sezonu jako konzultant na univerzitě ve Vermontu, kam se uklidil po skandálu s nadávkami hráčům a propuštění z Toronta. Zdá se, že je vše odpuštěno. NHL pootevřela Babcockovi dveře už jen tím, že bude glosovat zámořské hokejové dění jako expert televizní stanice NBC Sports. A po sezoně se očekává jeho návrat k trénování naplno v pozici kouče dvaatřicátého týmu ligy Seattle Kraken.



Maladěc odešel zpátky to Ruska

Není to tak dávno, kdy Ilja Kovalčuk veřejně ujišťoval, jak se pilně chystá na další sezonu NHL, hodlá si vybrat tým s ambicemi na Stanley Cup a že jednání o jeho nejspíš posledním angažmá za mořem intenzivně probíhají. To by ovšem někdejšího snajpra musel někdo chtít. Náladový Rus připouštěl odchod do domácí KHL jako krajní možnost, která se nakonec stala realitou. Sbalil hokejky, brusle i rodinu a byl moc rád za nabídku Omsku, kde už má touto dobou odehraných pět zápasů.



Já už budu hodný

Finského svéráze Patricka Laineho není třeba představovat. O jeho arogantním charakteru si vypráví celá NHL. Během kempu slíbil, že se poučil jako hráč i člověk a bude už úplně jiný. Jak dlouho to vydrželo? Do prvního rozhovoru s novináři. V interview, kde dostával otázky na tělo, to byl zase on. Tvrdohlavý, úsečný, drzý. Pokory projevil pramálo. Snad alespoň jeho hokej bude lepší než v posledních dvou sezonách, aby jej nakonec Winnipeg nevytrejdoval. Ostatně střelcovým stěhováním už pohrozil i klubový boss Kevin Cheveldayoff, pokud nedojde k napravení severského hříšníka. Koho by v klubu také bavily jeho nálady, hvězdné manýry, rady trenérům, kde má hrát a neustálé požadavky na zvýšení platu, že?



Ticho za mikrofonem

Dvaadvacetkrát provázel finále Stanley Cupu na televizních obrazovkách hlas Mikea Emricka. Říkalo se mu Doktor, protože byl mimořádně erudovaný, inteligentní a pro zámořské komentátory vytvořil velký „slabikář“ jmen evropských hráčů, aby jejich hlasový doprovod působil stejně naleštěně jako samotná liga. Na Emrickův mečivý tón hezky vzpomínal i Patrik Eliáš. Jeho akce hlasatel, netající se láskou k New Jersey Devils, s originálním zápalem dychtivě popisoval. Po sedmačtyřiceti letech poprvé nebude během zahajovací noci za mikrofonem, ale bude se dívat doma jako zasloužilý důchodce. Jeho letitý partner Eddie Olczyk dostane nového parťáka.



Retro NHL

Pokud máte doma starší variace dresů svého oblíbeného klubu v NHL, oprašte je. Jdou zase do módy. Na podzim se podařilo dotáhnout poměrně unikátní věc. Všech 31 klubů bude mít originální reverzní retro sady, které smějí několikrát za sezonu využít. A pár z nich se opravdu povedlo. Na zapásech Colorada budou vidět hráči s trikoty slavných Quebec Nordiques v úpravě barev Avalanche. Na plochu pro logo se v Anaheimu vrací velmi exoticky pojatý mocný kačer. Mistři z Tampy se vracejí k podobě dresů prvních vítězů Stanley Cupu a Los Angeles Kings zase do hokejového dávnověku, kdy mívali klubové stejnokroje inspirované barvami basketbalistů ikonických Lakers.



Neodcházej, mistře

Jeden smutný příběh tu bohužel je. Mistr světa, olympijský vítěz, majitel Stanley Cupu a člen prestižního Triple Gold Clubu Jay Bouwmeester prodělal vloni během zápasu s Anaheimem srdeční příhodu, z jejíchž následků se nadále zotavuje. Ještě během podzimu živil šanci na návrat k hokeji. Tento týden veřejně oznámil, že brusle už nenavleče. Více než to je důležité, že přežil a o práci také nebude nouze. Generální manažer St. Louis Blues Doug Armstrong přislíbil, že bývalého velice spolehlivého beka a městskou legendu zaměstná v klubovém managementu, nebo jako člena oddělení skautů.



Taxi, taxi!

NHL zavádí novou kategorii hráčů, představit si ji můžete jako „přátele na telefonu“. Pojmenovali je Taxi Squad, nebo-li ve volném překladu čekající náhradníci. Jde o borce, co se mužstvům nevešli na soupisku prvního týmu, slouží jako zdravá záloha, trénují dokonce úplně odděleně od celého mužstva. Kluby je mají pro případ, že by někteří hráči onemocněli koronavirem a bylo nutné narychlo povolat jiné. V takové situaci jsou k dispozici na hotelu, čekají na cinknutí telefonu a ihned nasedají do taxíku nebo na letadlo. Roli jednoho z členů jednotky rychlého hokejového nasazení si na začátku sezony nejspíš vyzkouší v Montrealu například český bojovník Michael Frolík, nebo i bývalý nejlepší střelec NHL a vítěz Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče Corey Perry. Na stejném seznamu skončil i coloradský Martin Kaut či gólman Bostonu Daniel Vladař.



Česká farma

Ačkoliv se předpokládalo, že se na soupiskách NHL se objeví víc Čechů, někteří si sbalili kufry a na debut musí čekat. Kristián Reichel po kempu nezůstal ve Winnipegu a sezonu začne v Manitobě. Stejný osud potkal chicagskou dvojici Michal Teplý - Matěj Chalupa. Na povolání do Pittsburghu bude ve Wilkes-Barre číhat Radim Zohorna. Ani vydařená rozehrávka v Třinci a první reprezentační zkušenost nepřesvědčili vedení Vancouveru, aby Lukáše Jaška nechalo nahoře. V Tucsonu se pro Arizonu bude rozehrávat Jan Jeník. Anaheim si neponechal v týmu nejlepšího gólmana finské ligy Lukáše Dostála, San Jose dá zase prostor ke zlepšení na farmě brankáři Josefu Kořenářovi.