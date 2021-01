Reklamy na helmách, sponzoři v názvech divizí. Covid boří v NHL stoleté zvyky

12:00

Je to kosmetická změna, které si leckdo při opožděném rozjezdu NHL ani nevšiml. Přesto řada fanoušků i novinářů už v předstihu horuje: Je to cesta do hokejových pekel! Oč jde? Na helmách hokejistů přibyla - mnohdy nenápadná a nikterak nevkusná - loga sponzorů. „Víme, že nemůžeme otevřít stadion divákům, proto jsme otevření jiným možnostem,“ vysvětluje prezident New Jersey Devils Jake Reynolds.