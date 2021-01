Velká očekávání, bída při debutu. Lafreniére vedle Chytila nezářil

Jako první vyjel k rozcvičce na led ve zcela prázdné Madison Square Garden, chopil se puku, rychle s ním zamíchal a upaloval na bránu. Debut jedničky draftu Lafreniéra byl však velice zvláštní.



Když vcházel do hokejového chrámu, kde se z prostých hráčů v minulosti stávaly legendy, podruhé, představovali kanadského šikulu, jak se na hvězdu sluší. Rozjel se přes kluziště, led byl nasvícený jeho číslem 13, jenže nebylo komu kynout.



Na proslulém stadionu chyběli kamarádi, sestra, rodiče a početný zástup příbuzných z velmi rozvětvené rodiny. Ochozy zely prázdnotou, a stejně prázdný byl i výkon mladé hvězdičky, od níž se čekaly divy.



V den D se postavil na levé křídlo třetí lajny s Filipem Chytilem a Julienem Gauthierem. Jenomže proti nejtěžšímu možnému soupeři na rozjezd, úhlavnímu rivalovi New York Islanders, jako by zhasl.



„Alexis Lafreniére při svém debutu zaznamenal mínus jeden bod v tabulce +/-, jeden hit a jeden blok za 15 minut a 27 vteřin pobytu na ledě při porážce 0:4 od Islanders,“ komentoval suše reportér nhl.com Dan Rosen Kanaďanův nevalný výkon.

Cítíte ten rozdíl oproti debutům Crosbyho a McDavida? Tentokrát žádné vzletné titulky, žádné oslavné články, pochvalné expertízy, srovnání s Gretzkym a vynášení do nebes.

Rangers hráli zkrátka hrozivě. Do půlky první třetiny dostali tři góly, za něž nemohl ani další nováček v brance Igor Šesťorkin. Beci dělali hloupé chyby v rozehrávce, v defenzivní činnosti vládl chaos, dopředu to nestálo za nic.

Útočník Alexis Lafreniére během rozcvičky před svým prvním zápasem v NHL v dresu New York Rangers.

Zmizelo i nadšení Lafreniéra, jenž měl na pozápasové tiskovce protáhlý obličej.

„Alexisi, jaký to byl debut?“ otázali se zámořští novináři.

„Těžký první zápas v NHL,“ hlesl a pokorně pokyvoval.



„Měl jsem velké nervy, ale po pár střídáních jsem se cítil lépe. Jak večer postupoval, trochu jsem zapomněl, že je to moje premiéra. Příští zápas bude lepší,“ ujišťoval.

Experti napříč NHL připomínali, že hrál stejně jako kdysi Crosby za Rimouski Oceanic v QMJHL. Že se stal také vícenásobným nejlepším hráčem tamní juniorské ligy. Po loňském mistrovství světa se v zámoří dokonce říkalo, že je tu nový Crosby. A nevyhnul se ani srovnání s hvězdným McDavidem.



Očekávalo se, že ve formaci mladíků bude tahounem, tvůrcem a autorem gólových přihrávek pro oba zkušenější parťáky.



Sociální kanál Steel City Collectibles dokonce nabízel prémiové balení kartiček zdarma jednomu ze šťastných fanoušků, pokud dá gól v prvním zápasu za Rangers. V klubu si pochvalovali skvělou připravenost mladíka na životní večer.



Komentátor listu New York Post Larry Brooks však opatrně krotil elán a upozorňoval, že to bude premiéra za zvláštních okolností, podle níž může výkon mladého křídelníka také vypadat. Po zápase to shrnul jedinou větou: „Lafreniére nebyl vystavený tolika těžkým momentům jako další náctiletý hráč K’Andre Miller. Hrál každopádně povzbudivě.“

Rangers první noc sezony vůbec nevyšla a Lafreniére se svezl se zbytkem mužstva. Brooks ostatně Newyorčany pořádně sepsul.



„Pro Rangers neexistuje jediná výmluva. Vypískání zůstali ušetřeni jenom proto, že fanoušci nemohou být na stadionu. Toto byl amatérský výkon týmu nepřipraveného konkurovat poslední finalistům východní konference,“ napsal tvrdá slova do svého sloupku.

Mladého technika po nepovedené premiéře na dálku chválil alespoň trenér David Quinn. „Hraje sebevědomě, nezalekl se velkého pódia. Byla to těžká noc, ale vidíte jeho dovednosti, talent a jsou tam i věci, které z něj dělají dobrého hráče.“



Skleslého nováčka v kabině utěšovali zkušení borci, kteří ho už před vstupem do ligy poučili, nač se má soustředit.



„Dal jsem mu asi takovouto radu: Teď hraješ na opravdu nejvyšší úrovni v dospělém hokeji. Schopnosti máš, tvůj výkon je jen o duševní stabilitě a o přípravě. Už to není o kroužení koleček na ledě, ale o skutečné práci na mentální části hry a psychologii,“ popisoval promluvy do duše Artěmij Panarin.

Chris Kreider zase vzpomněl společné podzimní chvíle s Lafreniérem v Connecticutu, kde trénovali a zkušený útočník Rangers mohl juniora poznat lépe jako hráče i člověka.



„Obdivuju jeho pracovní morálku a vyspělost. Pokud existuje jedna věc, kterou bych mu mohl říct, tak aby se soustředil na všechny věci, které ho udělají lepším. Jen nevím, jestli je potřeba mu to říkat. Alexis pořád tvrdě maká,“ řekl Kreider.



Renomovaní experti jedním dechem dodávají, že křídlo Rangers nepřevedlo zdaleka celý arsenál dovedností. Podle některých mu nepomohla nestandardní doba, kdy nemohl projít rozvojovým kempem, který bývá předvojem hlavního přípravného období mužstva.

Kvituje se ovšem, že díky koronavirové pandemii nebyl obletovaný médii, neztrácel čas sponzorskými akcemi a nebyl v obležení fanoušků. Zkrátka se mu vyhnul obvyklý vzruch kolem jedniček draftu. A tak měl spíše spoustu volný chvil na přípravu, jež se mu může na startu ligy vyplatit.

Lafreniére nemusí být smutný. První zápasy v NHL prohráli i Crosby a McDavid, s nimiž je tolik srovnávaný. Crosby během svého debutu 5. října 2005 zaznamenal asistenci na jediný gól Marka Recchiho při drtivé porážce 1:5 od New Jersey Devils. Pět dní nato poprvé v lize skóroval a na konci sezony měl 102 bodů.

Connor McDavid i přes nesporný talent nezářil při premiéře 8. října 2015 proti St. Louis Blues (1:3). Na vše sám v týmu, který se teprve začal budovat, jednoduše nestačil. Gól dal až o čtyři dny později Karimu Lehtonenovi z Dallasu a v tomto duelu také prohrál. Během sezony se zranil, stihl odehrát 45 utkání a nakonec dosáhl na 48 bodů.

Nevýrazné první výkony obou hvězd světového hokeje mohou být útěchou i motivací pro mladého miláčka kanadského národa.

A také se může těšit na to, že mu souhra s Čechem Chytilem, jenž má výborné hokejové cítění i vidění, může začít pořádně fungovat.