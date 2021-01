Plány útočníka Chytila: Stanley Cup. A být lepší než loni

Zlínští fanoušci si ho přáli vidět v drese Beranů v extralize. Filip Chytil ale nedostal od New York Rangers svolení a soustředil se na zkrácenou sezonu v NHL. Pro zlínského odchovance bude hodně důležitá. Vyprší mu totiž tříletý nováčkovský kontrakt.

„Nepřemýšlím nad tlakem, který by mě svazoval. Chci být lepším hráčem než loni,“ říká pořád ještě 21letý útočník.

V české extralize se ukázali Hronek, Zadina nebo váš klubový spoluhráč Hájek. Vy jste si českou soutěž nechtěl zkusit?

Extraliga mě lákala, protože jsem měl strašně dlouhou přestávku. Za osm měsíců jsem odehrál jen tři zápasy v play off. Ale na druhou stranu jsem se chtěl dobře připravit na sezonu v NHL. Věřil jsem, že začne.

Rangers vám extraligu přímo zakázali?

Bylo jasné, že by mi ji neschválili. Kdyby chtěli, ozvali by se sami. Nechal jsem to na nich. S agentem jsme se shodli, že hlavní je sezona v NHL.

Jak vypadal váš program v Česku?

Pendloval jsem mezi Pravčicemi (rodiště), Pardubicemi (kde žije jeho přítelkyně) a Prahou, kde jsem většinou trénoval. Když byl otevřený zimák v Kroměříži, připravovali jsme se s Jardou Balaštíkem a bráchou. V Praze s Alešem Pařezem a Radkem Dudou, se kterým jsme se letos domluvili.

144 zápasů odehrál Filip Chytil v NHL. Zaznamenal v nich 49 bodů (23+26).

Oficiální předsezonní kempy začaly od 3. ledna. Jak jste se připravoval předtím?

Trénovali jsme po malinkých skupinkách. Kemp je letos krátký, takže jsem trénoval hned, jak jsem mohl z týdenní karantény. Samozřejmě jen s kluky z organizace. Pár jsem jich znal, pár jich bylo nových.

Jaká je epidemická situace v New Yorku?

Moc to nesleduji. Ve městě jsem vůbec nebyl a ani jsem se neptal. Naše tréninkové centrum je mimo město, každý tam máme svůj byt. Je to výhoda, nemusím dojíždět. Nejsme v bublině, máme prostor pro to, co potřebujeme. Ale všichni jsou opatrnější. Nikdy nevíte, kdo je nakažený. Do Vánoc jsem byl čtyřikrát na testech.

Jak jste je oslavil?

V New Yorku nijak. Musel jsem si vystačit sám. Vánoce jsme si udělali dva týdny předtím v Česku s rodinou a přítelkyní, předali jsme si dárky.

Letos vám končí tříletá nováčkovská smlouva. S jakým přáním do ní jdete?

Týmové je jasné – vyhrát Stanley Cup. A osobní také. Dát co nejvíce branek, pomáhat mužstvu vyhrávat. Zase být lepší než loňskou sezonu, posunout se dál a vybudovat si pozici v týmu. Vím, na čem musím pracovat, abych byl lepší hráč.

Jak vnímáte zvýšený tlak, že letos se musíte předvést v co nejlepším světle?

Pod tlak můžu dostat jen sám sebe, ve své hlavě. Na led chodím s láskou k hokeji. Ne proto, že musím, ale že chci. Že chci být lepším hráčem než včera. Nepřemýšlím nad tlakem, který by mě svazoval. Nepomůže mi, naopak uškodí. Přemýšlím sám o sobě.

Řekli vám šéfové, jaké s vámi mají plány?

To se bude odvíjet od toho, co předvedu na ledě, kolik udělám bodů, jak budeme vyhrávat.

Prý byste mohl být v centru třetí řady s jedničkou posledního draftu Alexisem Lafrenierem?

Slyším toho kolem sebe hodně, pár lidí mi to ukazovalo. S Alexisem jsme se potkali, prohodili jsme pár slov, ale na ledě ho uvidím až na kempu.

Po letech skončil švédský brankář Henrik Lundqvist. Jakou to mělo odezvu?

Co na to říkají fanoušci, nevím. A když odejde po 15 letech jedna z největších legend klubu, je to poznat, je to jiné v kabině. Lundqvistův konec zapadá do nové koncepce Rangers. Je tu spousta mladých kluků.

Mužstvo se hodně mění, že?

Když jsem v roce 2017 přišel do Rangers, byl jsem suverénně nejmladší a pořád patřím mezi nejmladší. Ale za čtyři roky se mužstvo ještě více omladilo. Nemáme tolik zkušeností, ale zase máme drajv a energii. Je jen na nás, jak budeme vypadat na ledě. Musíme se odrazit hned od prvního zápasu.

Bude to kvapík. Utkání půjdou za sebou obden.

Je to podobné jako v normální sezoně. Od únorové all stars pauzy se hraje každý druhý den. Teď to bude trvat čtyři měsíce. Ale měli jsme dlouhý odpočinek, dlouhou přípravu.

Nestandardní situace si vyžádala rozdělení do nových divizí a zápasy jen v rámci nich. Co říkáte na složení té vaší?

Osobně si myslím, že naše je ze všech čtyř nejkvalitnější. Není tam jediný průměrný tým. Bude zajímavé hrát s každým osmkrát v základní části. Těším se, bude to výzva. Mám je rád.

Plusem je, že vám výrazně ubude cestování, že? Dva soupeře máte z New Yorku. Další jsou z nejbližšího okolí.

To samozřejmě pomůže při regeneraci a odpočinku. Nebudeme trávit tolik času v letadle, podstupovat změny časových pásem. I díky tomu budou mít zápasy větší energii, náboj.

Na rozdíl od letního play off v orlandské bublině budete hrát v domácích arénách. Ulevilo se vám?

Tohle jsme přivítali. Bude to daleko lepší než v bublině, kde se nedalo nic nedělat. Může za mnou přiletět přítelkyně, rodina.

Dovedete si představit, že budete hrát v prázdné Madison Square Garden?

To vůbec. Bude to zvláštní pocit. Ale třeba se časem do haly fanoušci dostanou.