NHL odstartovala výhrou obhájců, výsledek gólově otevřel Palát

Obhájci Stanley Cupu proti oslabenému Chicagu naplnili roli jasného favorita po konečném skóre 5:1. O výsledku bylo rozhodnuto už po první třetině, kterou Tampa Bay ovládla 3:0.

Hned ve třech případech domácí udeřili z přesilových her, tu první využil v 11. minutě Ondřej Palát (15:30, 1+0, +/-: 0, 1 střela). Rodák z Frýdku-Místku, jenž navázal na své perfektní výkony z posledního play off, se nejrychleji zorientoval před brankářem Malcolmem Subbanem a po střele Victora Hedmana pohotově dorážel puk do sítě.

Hodně vidět byl kapitán vítězů Steven Stamkos, jenž se po návratu z dlouhodobé marodky blýskl tříbodovou bilancí (1+2). V elitní obranné dvojici po boku hvězdného Hedmana nastupoval český bek Jan Rutta (15:49, +/-: 0, 1 střela). Nulu Andreje Vasilevského vymazal až v 57. minutě čestný střelec hostů Dylan Strome. Čeští útočníci Blackhawks, Dominik Kubalík (11:38, -1) a David Kämpf (12:17, +/-: 0, 1 střela), zůstali bez bodu.

Výsledky:

Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 5:4P (1:2, 2:1, 1:1 - 1:0) Góly:

15:56 W. Nylander (Holl, Tavares)

38:00 W. Nylander (Spezza, Hyman)

39:21 Tavares (Marner, Andersen)

50:33 Vesey (W. Nylander)

63:24 Rielly (Tavares, Matthews) Góly:

12:50 Suzuki (Drouin, Petry)

19:38 J. Anderson (Drouin, Petry)

27:20 Tatar (A. Romanov, S. Weber)

41:03 J. Anderson Sestavy:

Andersen (J. Campbell) – Brodie, Rielly (A), Holl, Muzzin, Bogosian, Dermott – Marner, Matthews (A), J. Thornton – W. Nylander, Tavares (C), Vesey – Hyman, Kerfoot, I. Michejev – Simmonds, Spezza, Barabanov. Sestavy:

Price (Allen) – S. Weber (C), Chiarot, Petry, Edmundson, A. Romanov, Kulak – Gallagher (A), Danault, Tatar – J. Anderson, Suzuki, Drouin – Armia, Kotkaniemi, Toffoli – Byron (A), Evans, Lehkonen. Rozhodčí: Nicholson, Meier – Cherrey, Shewchyk

Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 6:3 (2:1, 1:1, 3:1) Góly:

15:11 J. van Riemsdyk (E. Gustafsson, Farabee)

19:52 Patrick (E. Gustafsson, Farabee)

38:54 Farabee (K. Hayes)

45:37 M. Raffl (Laughton, Aube-Kubel)

52:14 Konecny (Lindblom, Couturier)

52:34 K. Hayes (Farabee, Giroux) Góly:

05:13 Jankowski (McCann)

23:39 Crosby

43:01 B. Tanev (Jankowski) Sestavy:

Hart (Elliott) – Provorov (A), Braun, Sanheim, P. Myers, Hägg, E. Gustafsson – Lindblom, Couturier (A), Konecny – Giroux (C), K. Hayes, Farabee – J. van Riemsdyk, Patrick, Voráček – M. Raffl, Laughton, Aube-Kubel. Sestavy:

Jarry (DeSmith) – Dumoulin, Letang (A), Matheson, Marino, M. Pettersson, Ceci – Guentzel, Crosby (C), Rodrigues – Zucker, Malkin (A), Rust – McCann, Jankowski, B. Tanev – Lafferty, Blueger, Sceviour. Rozhodčí: McCauley, Sutherland – Smith, Baker

Colorado Avalanche Colorado Avalanche : St. Louis Blues St. Louis Blues 1:3 (1:2, 0:0, -:-) Góly:

04:55 Burakovsky (Kadri, Compher) Góly:

09:32 Sundqvist (Schwartz, Thomas)

13:15 Kyrou (Bozak, Sanford)

46:46 Clifford (Barbašev)

54:22 Sundqvist (Thomas) Sestavy:

Grubauer (Francouz) – D. Toews, Makar, Girard, Timmins, Graves, Cole – Burakovsky, MacKinnon, Rantanen – Landeskog, Kadri, Saad – Ničuškin, Compher, Donskoi – Jost, Bellemare, Calvert. Sestavy:

Binnington (Husso) – Krug, Parayko, Scandella, Faulk, Dunn, Bortuzzo – B. Schenn, R. O'Reilly, Perron – Schwartz, Thomas, Sundqvist – Sanford, Bozak, Kyrou – Clifford, Barbašev, Blais.

Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 3:5 (0:1, 1:1, 2:3) Góly:

25:39 Yamamoto (Draisaitl)

40:10 Nurse (Kassian, Bear)

48:18 A. Larsson (Jones, Kahun) Góly:

15:32 Horvat (Pearson)

37:19 Höglander (Pearson, Horvat)

41:53 Gaudette (Roussel, Hamonic)

43:44 Boeser (Q. Hughes)

53:46 Boeser (E. Pettersson, Q. Hughes) Sestavy:

Koskinen (M. Smith) – Nurse, Bear, Jones, A. Larsson, Koekkoek, Barrie – Nugent-Hopkins, McDavid, Kassian – Kahun, Draisaitl, Yamamoto – J. Archibald, Turris, Puljujärvi – Ennis, Khaira, Chiasson. Sestavy:

Holtby (Demko) – Edler, Schmidt, Q. Hughes, Hamonic, Juolevi, T. Myers – Virtanen, E. Pettersson, Boeser – Pearson, Horvat, Höglander – Roussel, Gaudette, MacEwen – Motte, Beagle, B. Sutter. Rozhodčí: Furlatt, Pollock – Murchison, Nansen