Draisaitl dvěma body ztenčil náskok Pastrňáka na čele produktivity NHL

Dlouhodobá absence s ramenem laborujícího útočníka Vladimíra Tarasenka se na výkonech a výsledcích St. Louis zatím vůbec neprojevuje. Obhájci Stanley Cupu si ve středu připsali už šestý dvoubodový zisk v řadě poté, co výsledkem 5:2 dobyli led Edmontonu.

Blues z pozice lídra Západní konference natáhli svou vítěznou sérii, přestože nastoupili na ledě druhého nejlepšího celku tabulky. Oilers šli do vedení už ve 3. minutě, když se v přesilovce prosadil kapitán Connor McDavid. První asistenci si zapsal Leon Draisaitl.

Krátce na to ale rovněž v přesilovce srovnal Jaden Schwartz a vedení si hosté poprvé vzali v 28. minutě. Další početní výhodu zužitkoval kapitán Alex Pietrangelo a před druhým odchodem do kabin skóre ještě navýšil Robert Thomas. V 52. minutě Edmonton vrátil do hry kontaktní trefou Zack Kassian, asistovali Draisaitl a McDavid. Při závěrečné snaze o srovnání s šesti hráči v poli ale domácí dvakrát inkasovali. Pojistky pro St. Louis vstřelili Tyler Bozak a Ivan Barbašev.

Domácí hvězdy McDavid a Draisaitl si tak alespoň mírně polepšily v tabulce produktivity. Kanadský útočník je s 26 body čtvrtý, německý reprezentant se součtem 29 zápisů druhý v těsném závěsu za bostonským lídrem Davidem Pastrňákem s 30 body. Stejné pořadí na úvodních dvou místech je i v tabulce střelců. Český útočník vede s patnácti trefami a Draisaitl zůstal na třinácti brankách.

Kaňkou na úspěchu Blues bylo zranění útočníka Alexandera Steena, jenž odstoupil kvůli potížím v dolní části těla. Ve stejný den byl aktivní i generální manažer klubu Doug Armstrong, když z Detroitu výměnou za Robby Fabbriho získal Jacoba De La Rose.

Připravujeme další podrobnosti.

Výsledky NHL:

Edmonton Oilers Edmonton Oilers : St. Louis Blues St. Louis Blues 2:5 (1:1, 0:2, 1:2) Góly:

02:46 McDavid (Draisaitl, M. Smith)

51:02 Kassian (Draisaitl, McDavid) Góly:

06:02 Schwartz (Pietrangelo, Perron)

27:10 Pietrangelo (R. O'Reilly, B. Schenn)

35:18 Thomas (Schwartz, Faulk)

59:01 Bozak (Parayko)

59:27 Barbašev (Pietrangelo, Gunnarsson) Sestavy:

M. Smith (Koskinen) – Nurse, Bear, Klefbom, K. Russell, Manning, Benning – Draisaitl, McDavid, Gagner – Neal, Nugent-Hopkins, Kassian – Khaira, Cave, P. Russell – Jurčo, Haas, Chiasson. Sestavy:

Allen (Binnington) – Gunnarsson, Pietrangelo, Bouwmeester, Parayko, Dunn, Faulk – Schwartz, B. Schenn, Thomas – Sanford, R. O'Reilly, Perron – Steen, Bozak, Blais – MacEachern, Barbašev, Sundqvist. Rozhodčí: Anderson, Hebert – Nagy, Gibbons