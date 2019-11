Česká mašina na góly. Rodí se v NHL po Pastrňákovi další superstar?

Na tak velká prohlášení je zatím ještě brzy, na druhou stranu je jasné, že Vrána roste v nadprůměrného hráče. Za posledních pět zápasů nasbíral devět bodů, před hattrickem, kterým se zásadní měrou podílel na vítězství 4:2 nad Calgary, vstřelil dva góly Buffalu. Celkem má na kontě devět zásahů a v šestnácti duelech čtrnáct bodů.

„Ta čísla včetně hattricku mě vůbec nepřekvapují. Má to v sobě,“ řekl jeho parťák Lars Eller. „Je rychlý, má skvělou střelu, je o něco zkušenější a už ví, jak své přednosti zúročit. Jasně, nebude dávat hattricky každý zápas, ale je talentovaný a v NHL nastřílí ještě spoustu gólů,“ věští mu.

Vrána je stejný ročník jako Pastrňák, v mládežnických kategoriích byl považovaný dokonce za větší talent, protože to byl odjakživa rozený střelec. Však se také na šampionátu osmnáctek 2014, kde český tým nečekaně získal stříbro, stal králem kanonýrů.

Jenže v nabitém Washingtonu musel čekat na svou šanci. Byl trpělivý a vyplatilo se. Letos hraje třetí kompletní sezonu a vše nasvědčuje tomu, že znovu překoná svá maxima: ta činí 24 gólů a 47 bodů.

Podívejte se na Vránův první hattrick v NHL:

Vrána pravidelně nastupuje ve druhé formaci po boku Kuzněcova a Wilsona, na led se dostává i ve druhé přesilovkové formaci. Je jasné, že s produktivitou poroste (momentálně je v klubovém bodování třetí za Carlsonem a Ovečkinem) i čas strávený na ledě.



Sebevědomí na to má dost, svědčí o tom kuráž, s jakou se na ledě prezentuje. Včetně klidu při zakončení. Jako třeba při prvním gólu do sítě Calgary, který padl po přečíslení dvou na jednoho: dostal přihrávku od Kuzněcova a bez zaváhání zamířil k tyči. „Snažím se mu nahrávat, protože je ve formě a potvrdil to. Dokud mu to takhle půjde, tak jsme v klidu,“ říká o Vránovi Kuzněcov.

„Pokračoval jsem v tom, čím jsem začal v minulém zápase. Celá naše lajna hrála opravdu dobře, spoluhráči mi připravili šance a já je využil. Zaslouží velkou pochvalu. Je to úžasné, jsem šťastný, ale musím poděkovat týmu,“ vykládal třiadvacetiletý odchovanec Letňan po utkání.

Ten pomalu zlepšuje své malé milníky. V předchozím duelu proti Buffalu vystřelil na bránu osmkrát, což je opravdu nevídaná aktivita. Proti Calgary mu na hattrick stačilo pokusů pět. Tohle není jenom o štěstí.

„Musíte si ho zasloužit. Snažím se tvrdě pracovat a zlepšovat svou střelu. Nepřestanu, budu pokračovat, budu se soustředit na správné věci. Hrajeme skvěle jako tým, vyhráváme spoustu zápasů, to je hrozně důležité a dodává nám to energii,“ popisoval Vrána.

Zámořští reportéři žasnou nad jeho rychlostí, s jakou se dostává za obranu. Udivuje také lehkostí, s jakou se zorientuje ve složitějších situacích - třeba jako při druhém gólu, kdy šikovně vypálil z pozice, kdy by to jiní ani nezkoušeli. Nebo intuicí, díky níž dokáže předvídat situace.

„Vlastně nevím, co na to říct. Snažím se jen hledat volný prostor, číst hru,“ krčí rameny Vrána, od kterého teď všichni čekají další gólové přísuny. Laťku si nastavil vysoko.

Na někdejšího parťáka a kamaráda Pastrňáka sice ještě ztrácí, ale mezi střelci v celé NHL mu patří už devátá pozice. V téhle fazoně může být brzy ještě líp.