Rutta? Nepostradatelný dělník šampionů. Agent o jeho začátcích i úspěchu v NHL

V první řadě v přístupu. Z nováčka v Chicagu, o kterého postupně slábl zájem, se neuvěřitelně vypracoval v dříče naslouchajícího trenérovi Jonu Cooperovi. K přesunu do Tampy mu před třemi lety pomohla shoda náhod i výhodně nízká smlouva. A také fakt, že je vysoký, poměrně dobře bruslí, je pravák a tlak si moc nepřipouští.

To jsou ostatně atributy šampionů. Vynesly ho na výsluní a zajistily mu druhou šanci v NHL. Proto teď bude podruhé slavit s pohárem. A konečně snad i v Česku.

„Covidová situace vloni oslavám nenahrávala a pohár nemohl přivézt domů. Tenkrát jsme si dali dobrou večeři a plzeňské pivo. Teď si dám s Honzou cokoliv, co bude chtít. Věřím, že tentokrát jim nezakážou ani oslavu se Stanley Cupem,“ směje se Ruttův agent Michal Sivek, který popisuje cestu svého klienta v posledních letech.

Stihli jste si po vítězném pátém zápase vůbec zavolat?

Volal mi v pět ráno po zápase přímo z ledu, když už měli všichni hráči telefony v ruce, ale ještě jsem nestihl doběhnout od dětí. O půl šesté už jsme měli videohovor z kabiny a bylo to super. Stihli jsme si pokecat a byla to sladká odměna i pro nás, protože Honza je borec a skvělý člověk.

Jan Rutta v NHL Kontrakt: Do sezony 2021/22 na 1,3 milionu dolarů za rok Kariéra v NHL:

194 zápasů (včetně play off)

11 branek

38 asistencí

49 bodů

+26 v účasti na ledě Poslední dvě sezony v Tampě

Základní část

68 zápasů

1 gól

14 asistencí

15 bodů

+18 v účasti na ledě

Play off

28 zápasů

2 góly

2 asistence

4 body

+3 v účasti na ledě



Jaký je to člověk a hráč po čtyřech sezonách za mořem?

Pořád stejný. Pokorný, usměvavý kluk, který je inteligentní, srdečný a přátelský. Velmi oblíbený v partě Tampy. Lidsky se od dob působení v Chomutově změnil minimálně. Je to pořád ten kluk z Písku.

Dříve měl nálepku průšviháře. Vyvinul se i jeho hráčský přístup?

Hodně dospěl, však už je mu 30 let. Dost se srovnal, když jeho kariéra dostala v pokročilém hokejovém věku velmi rychlý spád. Uvědomil si, co ho vyneslo na nejvyšší úroveň. Posouvá svou profesionalitu, kterou teď předvádí. Zjistil, co obnáší hrát NHL v nejlepším týmu na světě.

Co mu tedy pomohlo na vrchol?

Pokora, denní péče o sebe, jeho osobnost i to, že zná svoji roli, což mu teď vyneslo druhý Stanley Cup. Na nic si tu nehraje. Dobře věděl, že nepřišel do NHL jako první bek na přesilovku. Věděl, jaký chce být. Když se změnila situace v Chicagu a stal se nechtěným, musel pochopit, proč ztratil místo. Jakmile se objevil zájem Tampy, už věděl, jak se má chovat a na čem pracovat. Splnil to do puntíku. To, co má teď, je odměna. Před sezonou měl nabídky do týmů, kde by si mohl zahrát víc a vydělat si lepší peníze. Chuť čuchnout si k poháru ho přesvědčila, aby neodcházel. Věřil tomu a chtěl si oslavy prožít znovu. Udělal dobře. Pro Ruťáka jsou navíc týmové ambice mnohem víc než ty osobní.

Teď hraje v první obraně s oceňovaným Victorem Hedmanem v týmu šampionů. Ale když byl v Chicagu, trávil jste s ním hodně času na telefonu a vysvětloval, kde je potřeba zabrat?

To jsou pochopitelně naše interní věci. On je vážně chytrý kluk a hned to poznal. Hodně se spolu bavíme o nejrůznějších hokejových věcech. Ale přijít si na to a uhrát už si to musí sám. Honza byl v dlouhém procesu a v pravý okamžik viděl, kde potřebuje přidat, a zareagoval. Chci mu dát kredit, protože to zvládl sám.

Nutil jste ho v období zranění i přesunů na farmu, aby bojoval?

Šlo to ve vlnách. V Chicagu měl neskutečný začátek, podepsal tam dobrou smlouvu, jenže týmu se nedařilo. Největší krize přišla, když ho poslali na farmu do Rockfordu. Tam o sobě začal trochu pochybovat, nicméně byl pořád pozitivně naladěný. Když přišel do Tampy, přestěhovali ho do záložního týmu v Syracuse, ale už z něj čišelo zdravé odhodlání. Tam už jsme si byli jistí, že to zmákne, a zanedlouho se naše vize potvrdila. Měl tam parádní zápasy, a tak si ho vytáhli nahoru. Jen tehdy vypadli v prvním kole, přesto o něj byl dál zájem. Byli jsme dohodnutí na smlouvě, protože potřebovali obránce, jako je Honza. Tampa je navíc našlapaný tým, který bude mít vždycky problém s vysokým platovým stropem.

Co jste mu ve zlých dobách říkal?

Hlavně jsem se situaci snažil odlehčit. NHL a farma jsou jiné světy. Byť jsou dole pořád dobré poměry jako v Evropě, ale ve srovnání s top levelem je to cítit. On si nestěžoval, protože všechno znal ještě z dob, kdy hrál za Kadaň i za Klášterec. Takže věděl, že podmínky v Syracuse jsou pořád bomba. Každopádně to pro něj byl šok. Uklidnit Honzu byl můj hlavní úkol, ale měl jsem to jednodušší díky té jeho pozitivní povaze. Skvělé bylo, že se tím netrápil, protože dobře věděl, že si všechno musel uhrát až z Klášterce. Nestalo se, že by mi zavolal a řekl: „Balím to, jdu do Evropy.“ Byl pořád rozhodnutý pokračovat.

Zachránil mu kariéru i kouč Cooper, kterého uznávají za jeho metody, skladbu mužstva i přístup k hráčům?

To říkáte správně. Když se podívám na žebříček obránců Tampy, Honzovi tam tenkrát jasně svítilo místo, které pro něj bylo jak dělané.

Patří teď k nejdůležitějším hráčům podle něj a manažera BriseBoise?

Je u trenérů i kluků hodně oblíbený. Není třeba tak vyzdvihovaný jako někteří čeští hráči v NHL, ale vydobyl si pozici v top 6 obránců momentálně nejlepšího týmu na světě, což je v tomto kontextu obrovský úspěch. To je prostě pecka.

Jak moc mu prospěl pobyt v obranném páru s Hedmanem?

Vybojoval si to. Hedman je možná vůbec nejlepší obránce v NHL. Je to ofenzivní borec trávící na ledě 25 minut za zápas. Ukrajuje icetime ostatním spoluhráčům. Hledali k němu pravorukého kluka, který to za něj odlítá dozadu, když to bude hořet a nezkazí první přihrávku i založení útoku. Honza je lidský, umí perfektně anglicky, a tak si okamžitě sedli a kamarádí se. Ideální parťák. Jeho přáním je, aby spolu hráli co nejdéle. Nemůže si tuhle souhru vynachválit.

Je to cítit i na jeho zlepšujících se číslech. V tabulce účasti na ledě byl v posledních dvou sezonách výrazně v plusu. Vyzrál vedle něj?

Společně s McDonaghem byli v této klíčové statistice nejlepší z beků a zdobí ho to. Občas se vyskytnou závary, hráči létají po ledě, ale i v tom se naučil hrát. Skončil s těmito čísly i před Hedmanem, a proto si ho klub teď tolik cení. Hodně to vnímá, byť nemá takový icetime, protože nechodí na přesilovky.

Je na Ruttovi patrná nějaká jiná změna oproti první sezoně, kdy s klubem vyhrál Stanley Cup?

Jeho role v mužstvu byla větší a víc hrál. Když se blížili směrem k finále, víc a víc to cítil. Byl úplně zbitý, prošel si zraněními. Za normálních okolností by s nimi během sezony asi nehrál, ale vidina Stanley Cupu ho teď hnala. Odehrál oproti loňsku všechny zápasy, zahrál si o pohár konečně i před lidmi, takže si to užil se vším všudy.

Mění se po zisku druhého poháru i jeho pozice v NHL, byť má ještě pro příští sezonu menší kontrakt?

Jeho pozice jako dvojnásobného vítěze Stanley Cupu je a bude jiná. Ale hlavně pevná, včetně play off už má téměř 200 odehraných zápasů. Je tam pět let. Všichni víme, že NHL se ubírá k mladším hráčům a věk nezastavíte. Manažeři však chtějí mít v týmu vítěze a to on je. Můžete ho použít v každé herní situaci, nabruslí kilometry a zablokuje mraky střel. Minimálně ještě několik let se jeho status bude potvrzovat. Uvidíme, jak se posuneme, až mu skončí současný kontrakt. Kdyby mohl, tak by z Tampy nerad odcházel, protože tam mají skvělou československou partu hráčů. Myslím, že v NHL ještě pár let vydrží. Pozici v týmu má výbornou a na hráčském trhu bude také dobrá.

Ukázalo se jako prozíravý tah, že jste si řekli při vyjednáváních současného kontraktu o méně peněz, což mu pomohlo vylepšit pozici?

Byl to záměr. Věděli jsme o tom, že v té době potřebují podepsat Sergačjova a Černáka. Takže jsme tušili, že peníze zbývající pod platovým stropem na beky nebudou žádný šlágr. Ale bylo to vážně prozíravé. Tím týmovým úspěchem se to potvrdilo. Je jasné, že Tampa teď bude muset udělat velké pohyby v mužstvu, a uvidí se, o koho přijde v rozšiřovacím draftu i během trejdů. Honza je podle mého pořád nedoceněný hráč. Je to dělník ledu, bez kterého by se to neobešlo. Bylo to chybějící puzzle do pohárové skládačky.

A přežije v mužstvu i rozšiřovací draft či trejdy? Zájem o jeho služby jistě ještě stoupl.

To vám nikdo nezaručí. Věřím tomu, že by si generální manažer Tampy nejradši nechal všechny hráče, ale už teď přibližně vědí, které borce si budou před Seattlem chránit. Stát se teď vážně může všechno. Třeba i to, že se nevejde mezi tři obránce na seznamu chráněných hráčů, nebo si ho vybere Seattle, anebo Honzu vytrejdují. Ale nemáme teď zprávy, že by se to mělo stát. Nebudeme se tím stresovat. Já věřím, že on není to místo, kde by Tampu tlačila bota. S jeho příjmem z platového stropu příliš neukrojí. Pokud by se ho to týkalo, tak na to zareagujeme.

Z Tampy má přitom po výjimečném úspěchu odejít spousta hráčů.

To je pravda, ale klobouk dolů před tím, jak před sezonou zakouzlili s platovým stropem a došli až k poháru. Tým se trochu změní, ale vítězná vlna neodejde. Tampa bude pořád tým, co se do play off dostane. Určitě nepůjdou cestou dvou vítězství ve Stanley Cupu, aby se posléze další roky trápili. Věřím, že tým bude vítězný, a záhy se to pozná.

Během příští sezony se může ještě spousta věcí odehrát, ale polepší si výrazně při podpisu nové smlouvy?

Nechci tvrdit, že to bude lepší, nebo horší. Kritérium bude jistě i lokace. Peníze jsou důležitá složka, ale pro Honzu při prodlužování smlouvy po konci minulé sezony bylo nejzásadnější zůstat v Tampě.