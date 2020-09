Průšvihář Rutta už není odpadlíkem. Z Kadaně se vyhoupl ke Stanley Cupu

Vskutku, Ruttův příběh provázejí nelehké momenty.



V osmnácti s blonďatým průšvihářem přestali počítat v Plzni, o místo válčil i v Chomutově a ještě po letech musel čas od času dokazovat kvality o patro níž v Kadani.

„V Plzni jsme dělali bordel, to je asi jasné. Já byl namočenej skoro ve všem, co se kdy provedlo. Jakýkoliv průšvih se udělal, tutově se týkal Rutty,“ přiznal obránce pro web bezfrazi.cz. „Ani v Chomutově to nešlo podle mých představ. Toulal jsem se mezi Kadaní, Kláštercem, Pískem a stabilně hrál hlavně za juniory.“

Ale nezatrpkl, pookřál pod koučem Břetislavem Kopřivou, sedl si později i s Vladimírem Růžičkou starším.

„Já Rutiče v Chomutově zažil,“ vybavuje si spoluhráč Vladimír Růžička mladší. „Rozhodně prokazoval, že je oproti ostatním hráčům někde jinde. Že z něj může něco být. A ano, v kabině byl pro každou srandu. Vím, že tehdy byl ještě singl, takže s klukama rád chodil po zápasech na večeři. S lidmi si rozuměl, neměl s nikým problémy.“



Ruttovi se začalo dařit.



Přišly první pozvánky do reprezentace i zájem zámořských skautů.



„Jenže já musel trefit blbé zápasy. Do Ameriky jsem psal, že mu dáme ještě rok,“ vzpomínal pro MF DNES skaut Chicago Blackhawks Karel Pavlík. „Ale volali mi, ať ho sleduju dál. A i já musel dojem trochu upravit.“



Před létem 2017 to přišlo, Rutta podepsal smlouvu s klubem NHL.

„Proč Chicago? Prostě se mi líbilo,“ vysvětloval.

„Měli jsme ho v hledáčku řadu let,“ tvrdil generální manažer Stan Bowman.



„Ani tak jsme ale nečekali úroveň, jakou první sezonu předváděl. Je zodpovědný a s pukem exceluje!“ básnil tehdejší kouč Joel Quenneville.



V týmu se Rutta potkával s mnoha dalšími českými parťáky, konkurenci mu v obraně zvyšovali Michalové Kempný s Rozsívalem, cestu do NHL si prorážel i útočník David Kämpf.



A když zkušenější borci viděli, že Rutta vypadá nervózně, přispěchali na pomoc a radili mu: „Hraj chytře a jednoduše.“

„Šlo o jednu větu, ale hodně mi pomohla,“ popisuje Rutta první týdny za mořem.

Druhá sezona - ročník 2018/19 - už tak slavná nebyla, Rutta bojoval i na farmě v Rockfordu.

„Tým nehrál dobře a já taky ne. Proč to neříct? V Chicagu jsem nepředváděl výkony, jaké bych chtěl,“ uznal.



Pak přišla krapet vymodlená výměna do Tampy.



„Jenže i tu cestu po Chicagu měl Honza trošku trnitější. Také u Lightning musel dokázat na farmě v Syracuse, že je dobrý hráč,“ připomíná hráčův agent Michal Sivek pro ČTK. „Tampa to v něm viděla. Byli s ním trpěliví. Je až pohádkové, jak se se vším Honza popasoval.“

Ruttu navíc provázelo neustálé srovnávání s Michalem Kempným.

Připomínalo se mu, že když Kempný odešel z Chicaga do Washingtonu pro Stanley Cup v roce 2018, i jeho určitě potká podobný osud. Vždyť Tampa patřila roky mezi největší favority.

„Kempného příběh mě určitě motivoval, ale stejně to bylo o tom, že člověk nesmí přestat pracovat. A zasloužit si to. Ego musí stranou,“ říkal Rutta.



První sezona v Tampě skončila extrémně kysele, Lightning sice pokořili rekord ligy, když vyhráli 62 zápasů z 82, ale v prvním kole je po čtyřech zápasech smázli Columbus Blue Jackets.

A loni na podzim se začínalo nanovo.

„Honza měl těžkou sezonu, vinou zranění nehrál tolik, kolik by chtěl (33 zápasů v základní části). Stejně tak v play off, měl zlomenou nohu, tak nemohl nastupovat. Do sestavy se vrátil prakticky hned, jak to šlo,“ říká Sivek.



Do sestavy jej trenér Jon Cooper zařadil ke druhému utkání finále proti Dallasu. „Vycítili jsme okamžik, kdy by mohl vyniknout. Doteď se nám věci vyvíjely dobře, takže jsme sestavu neměnili, i když byl Jan už dlouho zdravý. Ale věděli jsme, že pokud se vrátí, bude v pohodě,“ tvrdil Cooper.

Rutta následně odehrál čtyři utkání, jen do posledního nenastoupil. Na led se dostal až po jeho skončení, aby si nad hlavou potěžkal Stanley Cup.

„Vyhráli zaslouženě. Můžu říct, že jsme kamarádi, takže mám za Honzíka radost, potvrdilo se, že je to kluk šikovnej,“ povídá Růžička mladší.



„Připravil se jako profík,“ souhlasí Sivek.



A co dál?

Ruttovi končí roční kontrakt na 1,3 milionu dolarů a od 9. října se může stát nechráněným volným hráčem.

Zůstane v Tampě, nebo si najde nový tým?

„Bude vstupovat na trh s volnými hráči. Že hrál v týmu šampionů, mu určitě dá kredit. Věřím, že práci najde,“ říká Sivek.