Letošní Stanley Cup jsem si užil víc, byl náročnější, říká šampion Palát

„Pevně věřím, že nám to dovolí, ale moc času není, zbývají nějaké tři měsíce do začátku dalšího kempu. Zatím ani nevím, kdy do Česka přiletím,“ říká útočník Tampa Bay Lightning, od čtvrtka dvojnásobný šampion NHL.

První Stanley Cup jste slavili v září, za necelý rok se vám to podařilo znovu. Můžete obě sezony porovnat?

To je těžká otázka, díky fanouškům jsem si užil víc tu letošní, na druhou stranu kvůli tomu byly série v play off těžší. Už jste poznali, kdy hrajete doma a kdy venku. Loni prakticky nezáleželo na tom, kdo je domácí, hrálo se v bublině.

Ostatně i starostka Tampy žertovala před čtvrtým zápasem, ať zvolníte. Chtěla, abyste pohár získali doma.

Zaznamenali jsme, že řekla, že můžeme v Montrealu prohrát, ale trochu jsme si říkali, jestli bychom nepokoušeli karmu. Nakonec jsme si z jedné prohry nic nedělali.

Vážíte si druhého poháru víc, když jste ho získali doma před fanoušky?

Vážím si obou pohárů stejně, ale ano, oslavy byly odlišné. Jsem rád, že jsme teď slavili s rodinami. Já tedy s manželkou, protože moje rodina bohužel doletět nemohla.

Trenér Cooper prohlásil, že mu stačilo stát na střídačce a žvýkat žvýkačku. Cítil jste, že je tým opravdu tak silný?

Věděli jsme, co umíme, ale nikdo z nás si určitě neříkal, že na nás nikdo nemá. Hráli jsme dobře a trenér odvedl opět skvělou práci. Určitě jen nestál a nežvýkal.

Lidi už začínají mluvit, že píšete historii, že váš tým patří k nejlepším vůbec.

Tým byl opravdu výjimečný. Přijde mi úžasné, že jsme vyhráli dvakrát po sobě, naposledy to dokázal Pittsburgh (2016, 2017). Jak se říká, že vyhrát Stanley Cup je nejtěžší, tak to můžu potvrdit. Play off vám vezme hodně sil, na konci už ani nevnímáte nějakou strategii, prostě makáte, chcete to urvat.

Zároveň vám ovšem hrozí, že se kvůli napjatému platovému stropu kádr trochu rozpadne.

Uvědomujeme si, jaký máme strop. Generální manažer Julien BriseBois bude muset udělat dost práce, abychom se vešli. Někoho vymění, někdo půjde do Seattlu...

I u vás se objevila spekulace, že byste mohl odejít do Edmontonu k McDavidovi.

O tom nic nevím, noviny nečtu, netuším. Můžou mě vidět kdekoliv, já mám ještě rok smlouvu s Tampou.

Mluvil jste o náročném play off. Trápila váš tým zranění?

Hrozně, ale to je normální. Alex Killorn si zlomil nohu, hned šel na operaci, dostal do ní šrouby a druhý den už šlapal na kole a bruslil na ledě. Chtěl hned zpátky. Netušil jsem, že je něco takového možné, týden po operaci plánoval hrát. Pak třeba Nikita Kučerov měl nakřáplé žebro, hrál pod injekcemi. Všichni se s něčím potýkali.

Vy osobně?

Já byl naštěstí v pohodě, jen jsem měl menší výrony obou kotníků a škrábanec na nose, ale to je taky maličkost. Cítil jsem se v play off dobře.

Prožili jste jako tým nějaký krizový moment?

Asi ne. Nejhorší bylo, když jsme v šestém zápase s Islanders prohráli v prodloužení. Jasně, na sedmý zápas se vždycky těšíte, ale taky to může být o štěstí a vy jste trochu nervózní.

Ve finále proti vám chytal Carey Price. Bylo těžké ho překonat?

Už na začátku play off jsem říkal, že jestli Montrealu zachytá, půjdou daleko. Celou kariéru ho vnímám jako nejlepšího na světě, teď teda až druhého za naším Andrejem Vasilevským, oba jsou vynikající.

Vasilevskij se stal nejužitečnějším hráčem play off.

On je opravdu absolutní špička, ve všem výjimečný, navíc na sobě maká. První přijde na halu, poslední odchází, každá porážka ho děsně štve.

Co říkáte na útočníka Pata Maroona, který získal třetí Stanley Cup v řadě?

To je něco neskutečného. Jsem za něj rád. I když nehraje dvacet minut za zápas, patří mezí naše lídry, v šatně je slyšet, vždycky něco řekne. Je to super spoluhráč.

A co obránci Rutta s Černákem?

Taky super. Stali se základními kameny naší obrany. Hlavně za Ruttiče jsem moc rád. V základní části gól nedal, v play off se trefil dvakrát. Ještě nedávno hrál za Chomutov první ligu a teď? Má dva poháry...

Společně s Ruttou patříte do společnosti Jágra, Hrdiny a Pouzara. Jen vy jste dokázali získat dva poháry po sobě.

To je čest, ale ani jsem to nevěděl a upřímně to moc neřeším.