Boston hledá spasitele mezi tyče. Podepíše Raska? Legenda už trénuje

Účasti Raska na tréninkové jednotce Bostonu „nahrála“ nemoc Linuse Ullmarka, osmadvacetiletého Švéda, který v novém ročníku tvoří brankářský tandem společně s mladým Jeremym Swaymanem.

„Bylo fajn ho zase vidět, do týmu přinesl trochu vzrušení. V bráně vypadal dobře. Myslím, že si to užil, navíc klukům v mužstvu udělal radost,“ líčil Joe Sacco, asistent trenéra Bruins.

Rask se objevil na bostonském tréninku už v minulém týdnu, tehdy to bylo však ještě v lehkém režimu. Někdejší vítěz Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře NHL si stoupl mezi tyče a nechal své možná budoucí parťáky Lazara, Haulu a Cliftona, aby na něj pálili jeden puk za druhým.

S reportéry ale po skončení hovořit odmítl. „Vždyť ještě nemám smlouvu,“ prohodil.

Dá se očekávat, že Bruins začnou s Raskem o novém kontraktu jednat poměrně brzy. Zájem je oboustranný. Organizace z výkonů své aktuální brankářské dvojice zrovna nadšená není a sám Rask už v létě prohlásil, že za jiný celek chytat nehodlá.

„Měl jsem velké štěstí, že jsem dosud mohl v NHL hrát jen v jednom týmu. Nemám důvod jít po penězích, Boston je můj domov. Už jsem se o tom bavil i s (generálním manažerem) Donem Sweeneym, budu levným brankářem,“ pronesl Rask v srpnu.

Nezdá se, že by se na zmíněné konstelaci od té doby cokoliv změnilo. Jakmile bude Rask plně připravený, měl by se s Bruins domluvit na pokračování spolupráce. Jenže kdy přesně to bude, je zatím stále otázkou s nejasnou odpovědí.

Sweeney by brankářskou pomoc jednoznačně uvítal. „Je pravda, že na téhle pozici máme nějaké potíže. Hlavně co se nevyrovnanosti výkonů týče. Linus ani Jeremy ještě navíc nikdy nechytali v play off,“ vypíchl.

Podle původních pooperačních predikcí měl být Rask připravený do hry v lednu. Tento předpoklad stále platí, nicméně v únoru je v NHL na programu olympijská přestávka. Je tak možné, že by se čtyřiatřicetiletý Fin se zkušenostmi i z české extraligy do ostrých zápasů zapojil až po jejím skončení.

„Nejprve musí Tuukka říct, jak na tom je. Jakmile prohlásí, že je zdravý, schopný hrát a má zájem, tak se domluvíme,“ potvrdil bostonský kouč Bruce Cassidy.

Rask byl v roce 2005 draftovaný v prvním kole Torontem, za kanadský celek si ale nikdy nezachytal. Maple Leafs jej vyměnili do Bostonu za jiného brankáře, Andrewa Raycrofta. V listopadu 2007 si v dresu Bruins připsal premiérový start v NHL. Dosud nastoupil do 560 zápasů, ve kterých si připsal 306 vítězství a zaznamenal 52 čistých kont.