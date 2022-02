Comeback se nezdařil. Gólman Rask ukončí kariéru, píší média v zámoří

Dělal všechno pro to, aby ještě mohl pokračovat. Dlouho rehabilitoval, pomalu se vracel k tréninku. Jenže když se cítil dostatečně silný na ostré starty, zjistil, že už to zřejmě nepůjde. Hokejový brankář Tuukka Rask z Bostonu po nepovedeném comebacku do NHL pravděpodobně ukončí kariéru. Uvedl to server The Athletic, podle kterého finský gólman aktuálně řeší detaily svého odchodu.