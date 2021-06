Horké bostonské léto pro Haláka s Vladařem. A co nedotknutelný Rask?

Finskému gólmanovi končí po sezoně lukrativní osmiletá smlouva na sedm milionů dolarů ročně. Po třech letech v Bostonu by se mohl loučit i Slovák Jaroslav Halák.



Bruins mají pojištěnou jen nastupující generaci, kterou tvoří Čech Daniel Vladař a Američan Jeremy Swayman. Jenže ani oni nemají před znovuotevřením přestupního okna nic jistého.



Klub čeká těžké léto, bude mít nabitý platový strop, navrch se pokusí domluvit s šesti borci, kterým končí kontrakty. A generálního manažera Dona Sweeneyho čeká těžká volba.

Rask je v klubu stálice, nedotknutelná ikona. Majitel Stanley Cupu, Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře i Jennings Trophy pro borce s nejmenším počtem obdržených branek. Na trhu k mání moc takových nebude. Ve 34 letech už pro klub nepředstavuje dlouhodobou perspektivu.



Tuukka Rask (40) a David Pastrňák (88) oslavují bostonskou výhru.

On navíc touží po dalším Stanley Cupu a spekuluje se, že by mohl v létě zamířit do Toronta. Tedy do klubu, který jej pro NHL draftoval v roce 2005 a o sezonu později pošetile vyměnil za Andrewa Raycrofta.



Během sezony laboroval s kyčlí a zranění ho vyřadilo na několik měsíců ze hry, proto letos odchytal jen polovinu zápasů. Uznávaný insider stanice Sportsnet Chris Johnston má prý informace, že se Maple Leafs chystají přivést hráče, kterého nikdo nebude čekat. Podle něj by to mohl být buď kapitán Colorada Gabriel Landeskog, washingtonský Alex Ovečkin, nebo právě Rask.



Ten už pilně rehabilituje a nechal se slyšet, že by v Bostonu rád zůstal. „Nemám v úmyslu hrát za nikoho jiného. Je to náš domov,“ dušuje se na klubovém webu. Jenže ani on, ani doktoři nejsou schopni říct, jak dlouho ještě bude moct zkušený Fin chytat na nejvyšší úrovni a odvádět standardní výkony.



Navzdory Raskovu přání se může stát, že klub na něj nebude mít peníze. Sweeney se také potřebuje domluvit s probuzeným střelcem Taylorem Hallem. Existuje také možnost, že ještě obrátí a pokusí se domluvit i se zkušeným Davidem Krejčím. V tu chvíli by byl strop napěchovaný a Rask určitě nepůjde pod hranici pěti milionů dolarů.

To budoucnost šestatřicetiletého Haláka v Bostonu je prakticky u konce, byť skvěle zaskakoval v době Raskovy absence. Sweeney chce vsadit na mládí a budování silné generace příštích brankářů. Vladař i Swayman mají v Bostonu stále dvoucestné smlouvy, což umožňuje jejich střídání v prvním týmu a odesílání na farmu bez jakýchkoliv zádrhelů.

Dvaadvacetiletý Američan se letos v deseti zápasech základní části ukázal ve výborném světle a v závěru sezony mile překvapil. Vladař zasáhl jen do pěti utkání, ale ohromil některými zákroky.

Daniel Vladař

Jeremy Swayman

Generální manažer v aktuálním rozhovoru s médii naznačil, že ani to jim nemusí stačit a Bruins se poohlédnou po další adekvátní náhradě.

„Musíme se rozhodnout. Pokud půjdeme na trh, přivedeme hráče, který bude lepší než tihle dva,“ řekl Don Sweeney. V opačném případě by zkusil dát šanci oběma, jestli zvládnou větší porci zápasů. „Ale to je jako házet kostkami. Nepochybujte o tom, že je to velmi obtížný úkol.“

A pak je tu také možnost číslo 3, že si Sweeney ponechá Raska i oba mladíky, nebo jeden ze svých talentů pustí konkurenci. Podle Raska se v podobném duchu obě strany momentálně baví s tím, že by finský brankář suploval i roli mentora pro mladé kolegy a postupně jim předával pomyslné žezlo nad brankovištěm.



Z českého pohledu se tak nabízí otázka: Ustojí Vladař horké bostonské léto?