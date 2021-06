Konec bostonské party. Sežene Krejčí práci v NHL, nebo se vrátí?

V noci na čtvrtek nezabránil porážce 2:6 s New York Islanders. Nepomohly ani Krejčího asistence u obou bostonských tref. Sérii ovládl soupeř 4:2 na utkání a putuje mezi kvartet uchazečů o Stanley Cup.

Finský brankář i český centr se ocitají ve stejné situaci. Po vyřazení oběma končí dlouhodobé kontrakty. Možná si za Boston i v celé NHL zahráli naposled. „Mluvil jsem se o tom s Davidem, který mi vždycky řekl: Nebavme se o tom. Po sezoně se to nějak vyvrbí,“ přibližuje Zdeněk Krejčí, Davidův otec a jeho první hokejový trenér, který s manželkou Renatou běžně létá do zámoří podporovat syna při taženích za Stanley Cupem. Letos to nešlo.



Kvůli covidovým zákazům. I nepřesvědčivým výkonům Bruins. „Nečekal jsem, že kluci půjdou daleko. Půlka mančaftu na to měla, půlka ne,“ prohodí Krejčí senior. „Celkově jsme nebyli dost dobří,“ zhodnotil bostonský kouč Bruce Cassidy. Předloni jeho tým prohrál až v 7. finále se St. Louis. Loni Bruins kralovali v základní části a David Pastrňák vládl kanonýrům NHL.

Ke všemu nezištně pomáhal jeho kamarád, krajan a kumpán Krejčí, který v historických statistikách vyřazovacích bojů v NHL nenápadně vystoupal mezi české velikány. Jen považte. Starty: Jágr 208, 2. Eliáš 162, 3. Krejčí 156. Body: 1. Jágr 201, 2. Eliáš 125, 3. Krejčí 124.

„Přitom David pět let neměl pořádně křídlo. Jen letos se mu třeba při jediném zápase v lajně protočili čtyři útočníci,“ říká jeho otec a přihodí historku: „Kapitán a centr Bergeron říkal, že je snad jediný, který Davidovi v sezoně nehrál na křídle.“

Vlastně to ilustruje Krejčího náturu. Je introvert. Umí se podřídit. Neremcá. Ale když mu kouč přeci jen najde vhodného parťáka, příspěvek mazaného tvůrce hry roste. Po dubnovém příchodu křídelníka Taylora Halla měl Krejčí bilanci 16 startů a 21 bodů (5+16), v kolonce účasti na ledě přidal i parádních +16. Na slušné výkony navázal též v play off, kde tradičně jeho forma graduje. Jeho 2+7 z 11 duelů ale na postup z 2. kola nestačilo.



Kdo ví, zda si zdařilým závěrem alespoň neřekl v Bostonu o novou smlouvu. Loni na podzim ve velkém rozhovoru pro MF DNES zmiňoval, že chuť do hokeje ho neopouští. Určitě by Bruins kývl i na nižší gáži, jeho 7,25 milionu dolarů ročně dosud představovalo největší zátěž pod platovým stropem.

Na druhou stranu Bruins už po minulém ročníku započali generační obměnu, což se zjevně podepsalo na bostonském ústupu. Odešel Zdeno Chára, klub si piplá mladší centry Coylea (29), Frederica (23) nebo Studnicku (22). NHL omlazuje a smlouvy v ní podepisují výrazně po třicítce jen výjimeční plejeři.



„Pokud by David v NHL skončil, už několikrát zmínil, že by kariéru rád dohrál v extralize. Třeba v Olomouci,“ připomene otec Zdeněk. S americkou manželkou Naomi je bostonský centr dohodnutý, že by děti navštěvovaly českou školu.

Krejčí senior vyhlíží, že vnoučata, snachu a syna po roce a půl zase uvidí doma ve Šternberku. Zatím jen v rámci jejich dovolené. A nejbližší týdny napoví, zda setkání nebudou častější.