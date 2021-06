Krejčí přeskočil Eliáše. Největší potenciál na rekordy má ale Pastrňák

Pojďme se nejprve zaměřit na Stanley Cup, jemuž pochopitelně ve všech ohledech vládne Jaromír Jágr. Odehrál v něm nejvíc zápasů (208), nastřílel nejvíc gólů (78), připsal si nejvíc asistencí (123), a tudíž nasbíral i nejvíc bodů (201).

Může ho někdo překonat? Nejspíš ne, a pokud přeci jenom ano, tak jedině David Pastrňák, který si zatím drží famózní bilanci: v play off NHL odehrál 63 duelů, v nichž nastřádal 68 bodů (27+41). A ač Krejčí příští rok vystřídá Eliáše, je nanejvýš pravděpodobné, že druhá pozice bude nakonec patřit havířovskému rodákovi.

V Bostonu je solidní příslib, že si ve vyřazovací části zahraje ještě hodně zápasů, navíc v pětadvaceti letech má kariéru pořád ještě před sebou. Už nyní mu chybí jen dva body, aby se dostal před Martina Straku, a šest, aby pod sebe dostal Petra Sýkoru s Milanem Hejdukem. Pak už v historických tabulkách zbývá jen Krejčí, Eliáš a Jágr.

Pozoruhodné je, že Krejčí potřeboval na svých 124 bodů v play off dvanáct sezon, Pastrňák má víc než polovinu za pouhých pět ročníků a je o deset let mladší. I tak se může Krejčí do historie zapsat výrazně a zajistit si minimálně třetí místo na hodně dlouhou dobu, protože podobných talentů český hokej v nejbližších letech moc nevyprodukuje.

Mezi střelci je Pastrňák momentálně osmý, z aktivních hráčů je na tom dobře ještě Tomáš Hertl na desáté pozici. Velkou smůlu má Jakub Voráček, protože si s Philadelphií moc Stanley Cupů nezahrál, tudíž v historických tabulkách zůstává vzadu.

David Pastrňák z Bostonu v zápase s NY Islanders

Na rozdíl od základní části, kde je mezi aktivními Čechy nejvýš - na šestém místě se 738 body (216+522) v 968 zápasech. Ostatně už v nové sezoně kladenský rodák oslaví tisícovku odehraných zápasů v NHL, což se před ním povedlo jen jedenácti borcům: Jágrovi, Hamrlíkovi, Holíkovi, Dvořákovi, Eliášovi, Prospalovi, Vrbatovi, Svobodovi, Hejdukovi, Sýkorovi a Plekancovi.

Na stejnou metu dosáhne i Krejčí, jenž má odehráno v základní části 962 duelů a letos o zápas překonal Martina Ručinského a o sedm Martina Straku.

Ale zpět k bodům. I v nich má totiž v základní části mezi českými hokejisty největší potenciál Pastrňák. Aktuálně mu patří sice až 27. pozice, ovšem drží si fantastický průměr 0,975 bodu na zápas. Tímto tempem brzy proskotačí do elitní desítky a pak? Kdo ví. Velkým lákadlem je tisícovka bodů, což kromě Jágra (1921 bodů) dokázal už jen jediný Čech - Patrik Eliáš (1025).

Mezi střelci je situace podobná: Pastrňák je s rovnými 200 góly dvacátý, druhý Eliáš jich má na kontě 408. Jágr je se svými 766 zásahy nejspíš nepřekonatelný stejně jako v asistencích (1155). Mezi nahrávači je sice Voráček třetí a Krejčí čtvrtý, oba mají ale obrovskou ztrátu.

Přehledy

Bodování v play off 1. Jaromír Jágr 201 bodů/208 zápasů 2. Patrik Eliáš 125/162 3. David Krejčí 124/156

4. Milan Hejduk 76/112

5. Petr Sýkora 74/133 6. Martin Straka 70/106 7. David Pastrňák 68/63 ... 16. Tomáš Hertl 42/62 24. Jakub Voráček 28/49



Góly v play off 1. Jaromír Jágr 78 gólů/208 zápasů 2. Patrik Eliáš 45/162 3. David Krejčí 42/156 4. Milan Hejduk 34/112 5. Petr Sýkora 34/133 6. Ondřej Palát 34/103 7. Petr Klíma 28/95 8. David Pastrňák 27/63 9. Martin Straka 26/106 10. Tomáš Hertl 24/62

Asistence v play off 1. Jaromír Jágr 123 asistencí/208 zápasů 2. David Krejčí 82/156 3. Patrik Eliáš 80/162 4. Petr Svoboda 45/127 5. Martin Straka 44/106 6. Milan Hejduk 42/112 7. David Pastrňák 41/63 ... 15. Ondřej Palát 31/103 24. Jakub Voráček 19/49 25. Tomáš Hertl 18/62



Bodování v základní části 1. Jaromír Jágr 1921 bodů/1733 zápasů 2. Patrik Eliáš 1025/1240 3. Milan Hejduk 805/1020 4. Václav Prospal 765/1108 5. Bobby Holík 747/1314 6. Jakub Voráček 738/968 7. David Krejčí 730/962 ... 27. David Pastrňák 427/438 39. Tomáš Hertl 323/503

Góly v základní části 1. Jaromír Jágr 766 gólů/1733 zápasů 2. Patrik Eliáš 408/1240 3. Milan Hejduk 375/1020 4. Bobby Holík 326/1314 5. Petr Sýkora 323/1017 6. Petr Klíma 313/786 7. Petr Nedvěd 310/982 ... 17. Jakub Voráček 216/968 18. David Krejčí 215/962 20. David Pastrňák 200/438 28. Tomáš Hertl 151/503 34. Ondřej Palát 125/551