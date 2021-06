Svatí Islanders? Rozhodčí přehlížejí jejich fauly, čílí se kouč Bostonu

David Pastrňák dál baví nevšedními a křiklavými obleky, v nichž se veřejnosti ukazuje před zápasy, ale na ledě už to po třetí porážce přestává být sranda. Hokejisté Boston Bruins ztrácejí ve vyhrocené sérii druhého kola play off NHL s New York Islanders 2:3 na zápasy. Viník? Bostonský trenér Bruce Cassidy se pustil do rozhodčích.