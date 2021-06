Newyorčané trumfují v NHL s ruskými gólmany. I díky grilovačce, říká Škarek

Islanders se vyplácí sázka na ruské brankářské duo Semjon Varlamov (33 let) - Ilja Sorokin (25).

A dokonale propracovaný systém brankářského rozvoje.

21letý Škarek je jeho součástí, v organizaci se učí už dva roky. Loni z tribuny sledoval jízdu Islanders v play off, letos strávil přes měsíc s týmem v NHL během základní části.

„Bylo neuvěřitelné vidět, jak tu funguje práce s brankáři. Dělají pro ně první poslední a vůbec se nedivím, že Varlamov i Sorokin chytají výtečně,“ říká Škarek.

Jakub Škarek prošel draftem v roce 2018 ve třetím kole.

Vše začíná už před sezonou, trenéři brankářů Piero Greco a uznávaný Mitch Korn, vítěz Stanley Cupu s Washingtonem z roku 2018, si zakládají na stmelování party.

„Sejdeme se u někoho doma, všichni brankáři plus naši trenéři a poznáváme se. Je to skvělý, mimo led pokecáte o všem možném. S Iljou i Semjonem se můžete bavit o čemkoliv, i o politice. Rozebíráme, co se děje v Rusku. Sorokin při příchodu neuměl moc anglicky, já trochu ovládám ruštinu, Varlamov zase umí anglicky perfektně, ale hlavně to jsou oba výborní lidé. Sympatičtí a otevření. Když se podíváte na Varlamova, asi byste to neřekli, působí uzavřeně, často se mračí, ale je to super kluk,“ vypráví Škarek.



Stanley Cup 2021 Program a výsledky

Právě sázka na dva ruské krajany newyorskému klubu vyšla náramně. Sorokin posledních sedm let válel v KHL, stala se z něj hvězda, ale v NHL se zase musel učit. A pojítko s Varlamovem se ukázalo jako klíčové.

„Jsou velcí kamarádi, tráví spolu většinu času, povídají si rusky a všemu se smějí. Myslím, že díky tomu se Sorokinovi daří mnohem lépe,“ věří Škarek. Kdykoliv měl jeden z nich slabší období, ten druhý zaskočil.

Chcete důkaz? Nechme promluvit pár čísel.

Za posledních 44 zápasů základní části pustil Varlamov víc jak tři góly jen osmkrát, loni i letos dotáhl svůj tým do 3. kola play off (opět proti Tampě), v obou případech s úspěšností zákroků nad 92 procent.



V letošní sezoně inkasovali Islanders v 56 zápasech 125 branek, jen Vegas se chlubí lepším číslem (122).



Pokud si vyhledáte brankáře NHL podle úspěšnosti zákroků, kteří odchytali alespoň 20 utkání v sezoně, jen Islanders mají oba své gólmany v první desítce. Varlamov je druhý s 92,9 procenty, Sorokin desátý s 91,8. Podobně si stojí ve vychytaných nulách - Varlamov jich má s Grubauerem z Colorada nejvíc v lize (sedm), Sorokin je se třemi na šestém místě.

K tomu jim pomáhají i spoluhráči a zde se pořadí opakuje. Islanders zablokovali 797 pokusů soupeřů v základní části, pouze Vegas zvládlo víc (843).

Vaněček jako Škarkův vzor Ihned po sezoně v AHL poslala organizace Škarka domů. Nechtěli ho držet jako náhradníka s týmem v NHL, složitou, byť zároveň velmi naučnou zkušenost si prožil loni, teď vedení chtělo, ať má čas se doma v Jihlavě připravit na další sezonu. „V září se uvidí, brankoviště tu je silné, myslím, že mi rok na farmě ještě moc prospěje. Velkou motivací mi v tom je Vítek Vaněček, který teď chytá za Washington, ale taky si musel projít snad pěti roky na farmě,“ říká Škarek.

„Hrozně pomáhá ten systém, brankáři Islanders nečelí tolika nebezpečným situacím, spoluhráči jim hrozně pomáhají, vyloženě skáčou do střel, k tomu si tým zakládá na komunikaci,“ vysvětluje Škarek.

Kredit za to dává hlavnímu trenérovi Barrymu Trotzovi, jenž přišel spolu s Kornem z Washingtonu po zisku Stanley Cupu. Na vše pak dohlíží přísný a důsledný šéf Lou Lamoriello.



„Z pohřebiště brankářů se stala brankářská škola,“ píše respektovaný server The Athletic v analýze.



„Myslím, že není běžné, jak se tu věnují brankářům,“ říká Škarek. „Vidím to na sobě, Mitch Korn se jezdí dívat i na naše zápasy v AHL do Bridgeportu, dává mi zpětnou vazbu z videí, ke každému zákroku mi napíše komentář. Jde o detaily. Abych o pár centimetrů zúžil rozkročení nohou, abych se o pár stupňů víc natočil k puku, abych k němu byl pokud možno kolmo. Divák to těžko uvidí, jde o maličkosti, ty ale rozhodují.“



„Brankáři jsou rozhodně jeden ze základních bodů, proč jsou Islanders tak daleko,“ dodává.

„Piero Greco i Mitch Korn umí navázat s brankáři osobní vztah a důvěru, zároveň od nich mnoho vyžadují. S Mitchem pracuju dvacet let, vím, že brankářům rozumí,“ nechal se slyšet trenér Trotz.

Jenže Islanders to budou mít těžké, stojí proti obhájcům z Tampy, za ně předvádí až neskutečné výkony jiný Rus a kandidát na trofej pro nejlepšího brankáře sezony Andrej Vasilevskij.

V základní části zvládl ohromnou porci práce, z 56 zápasů odchytal 42. V play off náhradníka do brány ještě nepustil, nebyl důvod.

„Tampa je asi nejlepší tým v NHL, Islanders to budou mít těžké, ale strašně jim postup přeju,“ říká Škarek. Fandit bude na dálku z Jihlavy, série třetího kola mezi Islanders a Lightning začíná v neděli od 21 hodin.