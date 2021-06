Pryč z okovů covidu! Užíváme si volnost, září Palát a sní o Stanley Cupu

Lightning přes nástrahy covidové sezony pronikli až mezi kvartet nejlepších týmů soutěže, v neděli večer rozehrávají sérii o finále proti New York Islanders.

A Palát - nejvýraznější Čech v závěrečných bitvách o Stanley Cup - živí naději, že se se stříbrným pohárem po roce opět pomazlí.

Jen tentokrát už s burácejícím davem v zádech.

„Byl by to další splněný sen,“ líčí třicetiletý Palát. „Musí to být něco jiného než vyhrát v prázdné hale v Edmontonu.“