Nezničitelná Tampa. Miluju, když dáme gól a fandové mlčí, škádlí soka Palát

Porazte nás u vás doma, když to dokážete! Takový vzkaz vysílají hokejisté Tampy svému vyzyvateli New York Islanders ve finále východní konference NHL. Jakmile totiž v play off Ondřej Palát a spol. vyjedou k zápasům na cizích stadionech, jsou k nezastavení. Rivala, s kterým to mají zatím na zápasy 1:1, teď před večerním duelem varují a vyměňují si s ním štiplavé komentáře.