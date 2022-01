Chystá se velký návrat do Bostonu. Rask si však ještě nejspíš počká

„Máme připravený plán. Zítra budu hrát tady v Providence a uvidíme, jak to bude v neděli,“ říkal Rask ve čtvrtek zámořským novinářům. „Příští týden bych se měl posunout mezi chlapy v Bostonu,“ doplnil.

Momentálně ovšem Rask do žádného zápasu jistě nenastoupí. Providence mělo do neděle sehrát dva duely s Lehigh Valley Phantoms, jenže ty se kvůli covidovým protokolům odložily. Uskuteční se až v polovině dubna. Dalším utkáním v programu klubu tak je až 14. ledna souboj s Hartfordem.

Nicméně rodákovi ze Savonlinny by prý stačil jen jeden nebo dva zápasy k přesunu do prvního týmu.

„Všechno záleží na tom, jaký budu mít pocit při sledování puku a podobně. Fyzicky se cítím skvěle. Samozřejmě už je to nějaký čas, co jsem hrál. Uvidíme, co stane po zápase, ale věřím, že to nebude problém,“ ujišťoval Rask, který po několikaměsíčních bolestech podstoupil na konci července operaci kyčle.

Nemusel do ní jít, ale chtěl v kariéře pokračovat. Přestože mu u Bruins skončila smlouva a stal se nechráněným volným hráčem.

Nyní ho již bolest nelimituje. Rehabilitaci trávil právě v tréninkovém centru Bostonu a od začátku prosince se připravoval s týmem.

„Teď už je to pryč. Nemusím myslet na to, že se mi to zase zablokuje a vytvoří tu bolest, když půjdu do pokleku a vstanu,“ popisoval Rask.

Vítěz extraligy s Plzní věří v comeback stejně jako v to, že jeho místo je v kanadsko-americké soutěži jedině v Bostonu: „Nechtěl jsem koketovat s možností jít někam jinam,“ uvedl.

„Všichni vědí, že je to byznys, ale naše parta tady u Bruins společně vyrostla. Tyhle kluky nechcete opouštět ve zlém, protože vůči nim pociťujete bratrství. Chtěl jsem se jen pokusit o návrat, být užitečný a možná to s partou těch kluků, s nimiž jsem hrál celou kariéru, i ukončit.“

Peníze pro něj evidentně nehrají podstatnou roli: „Nehledám velkou smlouvu, jak už jsem řekl dříve. Chci jen přijít a pomoct klukům. Odvést svůj díl práce.“

S Bostonem Rask během čtrnácti sezon získal v roce 2011 Stanley Cup, když tehdy za Timem Thomasem zastával pozici brankářské dvojky. Dvakrát tým dovedl do finále. Za ročník 2013/14 si vysloužil Vezinovu trofej pro nejlepšího gólmana a v počtu vyhraných zápasů i celkové úspěšnosti zákroků je absolutním rekordmanem organizace.

Statistiky brankářů Bostonu v sezoně 2021/22 Linus Ullmark (*31. 7. 1993) - 14 zápasů; 2,58 obdržených gólů na zápas; úspěšnost zákroků 91,7 %; bilance 9-5-0; bez čistého konta Jeremy Swayman (*24. 11. 1998) - 16 zápasů; 2,26 obdržených gólů na zápas; úspěšnost zákroků 91,8 %; bilance 8-6-0; 1 čisté konto

V současném ročníku na něj navazují Linus Ullmark s Jeremym Swaymanem... Boston má čtvrtou nejlepší obranu v lize. Trápí jej zejména koncovka. Na poměry klubu v poslední době nevídaná a tristní.

Přesto v ligové konkurenci ne zrovna výrazné statistiky obou zmíněných brankářů napovídají, že Raskův příchod by mohl hru vzadu ještě o něco povýšit. A třeba návrat jednoho ze symbolů starých dobrých časů mentálně nakopne celý tým.

„Chceme být jedním z elitních týmů ligy. Předpokládáme, že Tuukka nám v tom může jen pomoci, pokud opravdu skončí jako člen Bruins.“

Co ale s triem brankářů? Trenér Bruce Cassidy by mohl například 23letého Swaymana poslat na farmu. Ullmark má platný čtyřletý kontrakt a do nižšího týmu určitě nepůjde. Na druhou stranu mladší Swayman se zatím překvapivě jeví o něco lépe.

„S Jeremym a Linusem jsme si sedli na začátku roku, a tak nějak jsme si vyříkali, jaký tu bude Tuukkův plán... Na trénincích spolupracovali a nemůžu o nich říct nic špatného. Pro mě to jsou příjemné starosti, které nějak vyřešíme,“ sdělil Cassidy.

Rask jeho klidná slova víceméně stvrdil: „Lidé zvenčí se samozřejmě dívají na kontroverze a u Bostonu vždy nějaké budou. Zatím jsme se na tréninku dělili o branku s Linusem a Jeremym. Vycházeli jsme spolu skvěle a bylo to v pohodě. Chci jen být na výši a co nejvíc pomáhat,“ zopakoval.