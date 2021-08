Ukázkový příklad věrnosti. Rask chce zůstat v Bostonu, peníze už neřeší

Se zdravotními problémy se Rask potýkal už delší dobu. Lékařský zákrok ale podstoupil až v létě.



„Psal jsem mu, jak je na tom. Chce se dostat co nejrychleji do pořádku. Kdybych si měl tipnout, tak pokračovat bude. Pořád má zápal a chce vyhrávat. Nevidím důvod, proč by se k hokeji neměl vrátit,“ uvedl v rozhovoru pro iDNES.cz Daniel Vladař, kterého Boston vyměnil do Calgary.

A měl pravdu. Čtyřiatřicetiletý Fin zatím končit nehodlá. Mezi tři tyče se ale ještě nějakou dobu nepodívá. Původní prognózy, které hovořily až o půlroční pauze, se naplnily.

„Měl bych být připraven okolo Vánoc nebo na začátku ledna. Pokud půjde vše podle plánu, lehkou přípravu na ledě začnu zhruba za měsíc a půl,“ doufá vítěz Stanley Cupu z roku 2011.

Zatím zůstává na trhu volných hráčů a vyčkává. Sám ale přiznává, že plánuje jednat pouze s Bruins. Boston, kde působí už čtrnáct sezon v řadě, se stal jeho druhým domovem. Místem, kde se usadil s manželkou a založil rodinu.



„Ani ve Finsku jsem nikdy nezměnil dres. Věrnost jedinému týmu v NHL je něco, na co jsem hrdý,“ povídá Rask.

Jeho setrvání na východním pobřeží USA se zprvu zdálo býti nereálné. Důvod? Finance.

Bruins mají platový strop napěchovaný až téměř po okraj. K dispozici jim zbývá něco málo přes milion dolarů.

Finskému brankáři po minulé sezoně skončila sedmiletá smlouva, během níž si přišel na devětačtyřicet milionů dolarů.

„Bavil jsem se o tom s generální manažerem Donem Sweeneym a takový kontrakt už požadovat nebudu. Chci zůstat za každou cenu a dokončit tu kariéru. Klidně budu levným gólmanem, peníze už neřeším,“ má jasno bronzový medailista z olympijských her v Soči.



V předchozích letech tvořili s Jaroslavem Halákem jednu z nejzkušenějších dvojic v NHL. Jenže slovenský veterán už je pryč, domluvil se na spolupráci s Vancouverem.

Bruins si místo něj vyhlédli Linuse Ullmarka, se kterým podepsali čtyřletou smlouvu na dvacet milionů dolarů. Dokud se Rask neuzdraví, osmadvacetiletému Švédovi by měl krýt záda talentovaný Jeremy Swayman.

„Je dobře, že přicházejí mladší kluci. Už mám něco za sebou, takže jim rád s čímkoliv pomůžu,“ přijímá finský gólman roli mentora.

Spokojenost s vyřešením brankářské otázky panuje i ve vedení organizace. „Máme kvalitní duo, jsme připraveni. Tuukka se může aspoň v klidu soustředit na rekonvalescenci. Mluvil jsem s ním, cítí se dobře,“ říká Sweeney.



Ukazuje, že na návrat své dlouholeté opory nutně nespěchá. Ullmarkovi se Swaymanem věří. A když se na přelomu roku připojí Rask, jedině dobře.

„Málokterý tým má k dispozici tři vyrovnané gólmany. Pak už si to jen rozdají mezi sebou a chytat bude ten nejlepší,“ dodává generální manažer Bruins.