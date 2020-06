Pánové, uberte trochu plyn. Plány na restart NHL drolí nakažení hráči

Občas přitáhne pozornost i klukovinou, jako když si loni na jaře v podnapilém stavu stahoval kalhoty před členkou ochranky.

Auston Matthews je perfektní prototyp hokejové celebrity současnosti. Nyní jeho tvář s decentním knírkem opět plní hokejové zpravodajství. Podle listu Toronto Sun má dvaadvacetiletý útočník koronavirus.

David Pastrňák z Bostonu (vpravo) a Auston Matthews z Toronta sledují, jak se vyvrbí situace na ledě.

On sám, zástupci Maple Leafs ani NHL případ nekomentovali. Šéfové slavné ligy, kteří stále věří v dokončení přerušeného ročníku, ovšem v oficiálním oznámení uvedli, že testy u dvou stovek hokejistů odhalily hned 11 nakažených. „Nic se pro nás nemění. Stále věříme, že 10. července mohou začít tréninkové kempy,“ ujistil Bill Daly, druhý nejvýše postavený muž v hierarchii NHL.



Znalí reportéři referují, že vedení počítá se scénáři, v nichž se covid-19 mezi hráči vyskytne. Jenže u hokejistů vyvolali nakažení kolegové další vlnu pochyb, zda mají funkcionáři vše pod kontrolou. Vždyť i jeden nejmenovaný veterán válčící v Západní konferenci pro server The Athletic uvedl: „Jsme uprostřed pandemie a do 10. července je dlouhá doba. Nemůžete teď říct, že další nakažení nebudou přibývat, až se začnou kluci připojovat k týmům.“

A co se bude teprve dít, když se covid-19 rozšíří v NHL během play off? I když budou týmy dle plánů separované ve dvou městech, vyloučit to nelze. Spíš hrozí opak. Počty nakažených se koncem týdne ve Spojených státech opět vyhouply přes třicet tisíc za den, což z USA dál činí nejpostiženější zemi světa. Nemalé číslo infikovaných se v NHL objevilo už ve chvíli, kdy se v klubových zařízeních chystá v omezeném režimu zatím jen třetina hokejistů.



Jisté je, že minimálně tři z nich trénovali v Tampě, za kterou hrají Ondřej Palát a Jan Rutta. Další ohnisko nákazy se objevilo v Arizoně, kde se připravoval na restart soutěže tamní rodák Matthews s dalšími kumpány. Jenže virus mu plány řádně zkomplikoval a v Torontu řeší, zda se jejich největší eso stihne včas vykurýrovat a přiletět do Kanady na počátek hromadné přípravy.



Přelet čeká i houf Evropanů i drtivou většinu Čechů, kteří letos dál mohou snít o Stanley Cupu. „Řešíme letenky, jestli třeba nepůjdeme dopředu na nějaké testy, abychom pak nemuseli být 14 dní doma zavření v karanténě,“ přiblížil před pár dny útočník Caroliny Martin Nečas.

Plány na promyšlený a bezpečný letní restart se drolí i proto, že narůstá skupinka hráčů, kteří ze zdravotních nebo rodinných důvodů neprahnou po rizikovém návratu do zaměstnání. Patří mezi ně brankář Minnesoty Dubnyk nebo zkušený bek z Dallasu Roman Polák, který by nejraději už hrál doma za Vítkovice.

„Přestože většina hráčů jsou mladí a zdraví, existují i ti, kteří nevědí, jak bude jejich tělo reagovat, když chytí virus,“ upozornil bek Floridy Anton Stralman, který trpí respiračními problémy, tzv. bronchiektázií. Neopomíjejte také trenéry a další starší členy realizačních týmů, jejichž organismy mohou být také ve větším ohrožení.



Vedení soutěže dál tlačí celý ansámbl, aby se nejpozději na podzim našli noví majitelé Stanley Cupu.

Jenže nyní zní silněji než před pár týdny: Pánové z NHL, nechcete trochu ubrat plyn a raději ještě počkat?