NHL: blíží se termín srazu týmů, Panarin vyzývá hráče k nátlaku

Zatím je jasné, že do startu kempů nebudou muset být týmy držené v karanténě, jak se původně uvažovalo. Hokejisté do té doby mohou trénovat v zámoří v malých skupinkách. Ligoví představitelé naopak hráče nabádají, aby se kromě tréninků zdržovali pouze doma.

Testování NHL od 8. června otestovala více než 200 hráčů, z nichž jedenáct mělo pozitivní test na koronavirus. Vedení NHL ani kluby jejich jména ovšem nezveřejnily. Přesto se v zámoří o některých jménech hovoří. Ví se, že tři nakažení borci pochází z Tampy a podle deníku Toronto Sun měl pozitivní test i tamní kanonýr Auston Matthews.

„Věříme, že řízená karanténa pro týmy není v tuto chvíli nutná a pravidelné testování na koronavirus a přísné zdravotní protokoly zabrání vzniku ohnisek nákazy,“ pravil Bill Daly, zástupce hlavního bosse NHL Gary Bettmana, s tím, že by se první zápasy mohly odehrát na konci července či začátkem srpna ve dvou vybraných městech.

Toto sdělení znamená pro hráče z Evropy, že se mohou prozatím zdržovat ve svých domovinách. Jejich obavy o zdraví po přesunu do zámoří jsou prý zbytečné. „Jsem přesvědčený, že když se přemístíme do dějiště zápasů, tak se vyhneme nepříjemnostem. Bude to výzva, ale když budeme disciplinovaní, tak nic nehrozí,“ řekl Jason Spezza, útočník Toronta.

Konkrétní forma návratu k soutěžnímu dění však zatím není stále jasná. Ví se jen, že se o Stanley Cup bude hrát na dvou neutrálních stadionech bez diváků a bitev se zúčastní 24 týmů. Před startem hlavní části play off bude hrát 16 celků (osm v každé konferenci) předkolo o postup do prvního kola. Do něj přímo postupuje osm nejlepších týmů po základní části (čtyři z každé konference) a ty budou mezitím bojovat o co nejlepší nasazení v play off.

Stále platí, že až do přesunu do dvou dějišť závěrečné fáze sezony bude veškeré osazenstvo týmů včetně realizačních výběrů izolované od zbytku světa a zároveň budou všichni pravidelně testovaní na koronavirus. Která města budou dějištěm finále NHL, zatím není jasné, favoritem je například Las Vegas. Do něj by se mohly týmy stěhovat nejdříve 23., resp. 24. července.

Zde už by hráči i jejich rodiny mohli fungovat v „reálném“ světě, čili budou vystaveni zvýšeným rizikům možné nákazy.

Panarin nechce přijít o peníze

To vše je ale zatím pouze ve fázi úvah, nic není domluvené, nic neplatí, žádná dohoda mezi NHL a hráčskými odbory nepadla. Situaci komplikují například nesouhlasná stanoviska některých hokejistů. Naposledy se ozval Artěmij Panarin, ruský útočník New Yorku Rangers a kandidát na cenu pro nejužitečnějšího hráče sezony.

Ten odmítá hrát, dokud nebude nová a pro hokejisty výhodnější kolektivní smlouva. Má totiž obavy o finanční kondici ligy, která by se mohla projevit v nižších platech.

Aktuální kontrakt vyprší za dva roky a určuje, jakým způsobem se hráči spolupodílí na ztrátách majitelů klubů způsobených přerušením sezony. „Obávám se o dlouhodobou prosperitu NHL. Hráči chránili příjem majitelů, když během koronakrize akceptovali podmíněné snížení smlouvy. Je čas se dohodnout,“ píše Panarin na svém twitterovém účtu.

O co ruskému útočníkovi jde? Chtěl by zafixovat tzv. escrow, tedy smluvní závazek hráčů podílet se na ztrátách ligy. Jinými slovy má strach, že by v létě i v následujících sezonách nastupoval za méně peněz, jelikož by z hráčských platů odcházely na vyrovnání (jím předpokládaných) ztrát vyšší sumy.

„Nemůžeme hrát bez dohody. Všichni jsme v tom spolu,“ vyzývá ostatní hokejisty. Je však nepravděpodobné, že by se tak zásadní otázka řešila tak narychlo.