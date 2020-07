Vzhůru do neznáma! Soukromým letem za moře. Nečas chce třetí pohár v řadě

12:00 , aktualizováno 12:00

Ve středu se Martin Nečas loučil se známými ve Žďáru nad Sázavou na malém tenisovém turnaji, na němž nedosáhl na vítězství, jelikož... „Jsme hráli debla a táta mi to kazil,“ vysvětlil zvesela mladík, jenž obdivuje Španěla Nadala a s raketou se ohání podobně šikovně jako s hokejovou holí. Ve čtvrtek zahájil útočník Carolina Hurricanes o ždibec důležitější misi. Vyrazil do zámoří, kde by se v příštích měsících za neobvyklých okolností rád popral o Stanley Cup.