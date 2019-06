Pastrňák s Krejčím bodovali a Boston si vynutil sedmé finále

Po dvou výhrách v řadě měli v neděli hokejisté St. Louis obrovskou šanci rozhodnout finálovou sérii a oslavit tak triumf před svými fanoušky v aréně Enterprise Center. V šestém pokračování série jim však chyběl Ivan Barbašev, jenž byl vedením soutěže suspendován na jeden zápas za úder na hlavu z pátého duelu proti Marcusi Johanssonovi.

Ruský tvrďák, jenž ve finále Západní konference ukončil sezonu Tomáši Hertlovi, tak byl již druhým členem čtvrté formace Blues se suspendací ve finále. Již dříve vedení NHL trestalo centra Oskara Sundqvista. Zpátky do sestavy St. Louis se naopak dostal nováček Robert Thomas. Změny neminuly ani soupisku Bostonu. Ten po jedné zkoušce upustil od nasazování sedmi beků a jedenácti útočníků. Zpátky mezi náhradníky tak putoval Steven Kampfer, pozici dvanáctého forvarda ale nezaujal David Backes. Finálovou premiéru si ve druhém útoku Davida Krejčího odbyl 23letý Američan Karson Kuhlman.

V utkání, které již mohlo rozhodnout, hrály oba tábory opatrně s velkým soustředěním na obranu. O to důležitější roli hrály přesilovky, z nichž pramenily největší šance. První si zahráli domácí Blues již ve 3. minutě po přestupku Seana Kuralyho. Skóre se měnilo ale až v 9. minutě, kdy se naopak na domácí trestné lavici sešli Brayden Schenn a Ryan O’Reilly. David Pastrňák z prostoru mezi kruhy rozehrál na pravou stranu, odkud bez přípravy zakončoval Brad Marchand. Gólman Jordan Binnington lapačkou nedokázal zakročit a Bruins slavili vedení.

Před prvním odchodem do kabin měli domácí šanci srovnat po vyloučení Zdeno Cháry, jenž od čtvrtého duelu nastupuje s ochranným štítem na obličeji po zlomenině čelisti. Tuukka Rask ale pochytal všechny puky z holí Blues a stejně tomu bylo i ve druhé dvacetiminutovce. V jejím úvodu se do šance řítil bostonský Danton Heinen, těsně před zakončením jej ale od puku odstavil bránící kapitán Alex Pietrangelo. Ten v polovině řádné hrací doby nebezpečně pálil ve třetí přesilovce domácích po zbytečném faulu kolenem od Marchanda. Raskovi pomohla i tyč a puk kutálející se po jeho zádech lapačkou společně s pozorným obráncem Charliem McAvoyem nakonec dopravili do bezpečí.

Jen o pár minut později se za podražení poroučel na trestnou lavici právě McAvoy, ale ani čtvrtou výhodu hráči St. Louis nepřetavili v branku. Pozorný Rask držel naděje Bostonu na sedmý zápas a v posledních vteřinách druhé třetiny se blýskl i Binnington, jenž vychytal z bezprostřední blízkosti brány zakončujícího Pastrňáka. Klid do řad Bruins ovšem vnesla 43. minuta, kdy se ujalo nenápadné nahození od modré čáry z hole Brandona Carloa. Rotující puk se odrazil od ledu a zaskočený Binnington jej nedokázal zastavit.

V 51. minutě se navíc hostující hráči radovali potřetí. Svůj první finálový bod si připsal David Krejčí, když v útočném pásmu vybídl novice v sestavě Kuhlmana. Ten zakončoval zpoza pravého kruhu a trefil přesně horní roh brány. Čisté konto Raska odolávalo až do 53. minuty, kdy si až po rozboru videorozhodčího připsal branku Ryan O’Reilly. Finská jednička Bruins puk vykopávala betonem, zpomalený záběr ovšem prokázal, že již byl za brankovou čarou. Na vyrovnání nicméně Blues zbývalo jen sedm minut hry a poté, co otevřeli obranu navíc inkasovali počtvrté. V předbrankovém prostoru našel Marchand volného Pastrňáka a český reprezentant si kličkou vychutnal Binningtona.

I přes třígólový rozdíl hráli v samotném závěru Blues ještě s šesti hráči v poli po odvolání brankáře. Boston ale dobře bránil a v 58. minutě Chára trefil odkrytou klec zakončením přes celé kluziště - 1:5. Rozhodující klání Stanley Cupu 2019 tak bude v noci ze středy na čtvrtek hostit bostonská TD Garden.



Výsledek finále Stanley Cupu - 6. zápas: