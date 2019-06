Páté finále rozhodla sporná situace, St. Louis si vybojovalo mečbol

Jednou z nejčastějších otázek před pátým pokračováním finále letošního Stanley Cupu bylo, zda v obraně Bostonu nebude chybět kapitán Zdeno Chára. Slovenský veterán odnesl zásah pukem v obličeji ze čtvrtého duelu zlomenou čelistí. Nemůže mluvit, novinářům tak odpovídal jen písemně, přesto nevynechal ani předzápasový trénink a nakonec se objevil i v sestavě a nenapodobil tak Matta Grzelcyka. Ten již kvůli otřesu mozku z finálové série vypadl.

Trenér Bruce Cassidy však vše jistil nasazením sedmého beka Stevena Kampfera. Mezi nehrající náhradníky Bruins tak před důležitým kláním, které již jedné straně měl zajistit mečbol, posadil útočníka Davida Backese, jenž v minulosti dlouho oblékal i s kapitánským céčkem právě dres soupeře ze St. Louis. Blues rovněž sáhli k jedné změně, obránce Joela Edmundsona nahradil Roberto Bortuzzo.

V první třetině měli jasnou střeleckou převahu 17:8 domácí hráči. Fanoušky ve vyprodané aréně TD Garden zvedly ze sedadel šance Marcuse Johanssona, Brada Marchanda či Charlieho Coylea, které v přesilovce z 9. minuty vybídl k zakončení David Krejčí. V 16. minutě za překonaným Jordanem Binningtonem zazvonila i tyč po střele Marchanda. Když se těsně před prvním odchodem do kabin blýskl i domácí Tuukka Rask proti šanci Davida Perrona, na první gól se muselo počkat až do dalšího dějství.

Hned v jeho úvodu se řítil do šance Vladimir Tarasenko, navrch měl ale opět Rask. To již nicméně neplatilo o následné akci z 21. minuty od dvougólového hrdiny předchozí partie Ryana O’Reillyho. Zach Sanford jej parádně našel před bránou přihrávkou za sebe od zadního mantinelu a O’Reilly bekhendem přehodil Raska - 0:1.

Střelecky aktivnější Boston tak rázem musel dohánět ztrátu, paradoxně největší příležitost si ve zbylé části druhé třetiny připsali opět hráči Blues. Běžela 40. minuta, když Krejčí obětavým skokem na brankové čáře za sedícím Raskem zachraňoval situaci. Do odkryté klece zakončoval obránce Alex Pietrangelo, trefil ovšem jen českého útočníka.

Bruins měli i po čtyřiceti minutách hry dvojnásobnou střeleckou převahu 25:14, přesto na ve formě chytajícího Binningtona nenašli recept a stejný vývoj měla i třetí dvacetiminutovka. V 43. minutě mu znova pomohla i branková konstrukce, do které zamířil bek Kampfer. Se stavem 0:1 nic neudělala ani třetí přesilovka Bostonu v zápase po faulu Alexe Steena z 44. minuty.

V 47. minutě se do akce dostalo i video. To ovšem prokázalo, že po zakončení od Davidů Pastrňáka a Krejčího puk zůstal na betonu Binningtona ještě před brankovkou čarou. Krátce na to zazvonila tyč i za domácím Raskem a předznamenala tak klíčovou 51. minutu.

V obranném pásmu měl puk útočník Bostonu Noel Acciari a rozhodčí k velké nelibosti fanoušků v aréně neposoudili jako podražení zákrok Tylera Bozaka, po kterém se dostal do šance David Perron. Ten z pravé strany nastřeloval puk na Raska a ten si jej nechtěně srazil do vlastní sítě - 0:2. Acciari celou akci sledoval v nehokejové pozici na ledě a nestačil se divit.

V 54. minutě již rozhodčí signalizovali výhodu pro Bruins, k přesilovce ale nakonec nedošlo. Faulovaný Torey Krug totiž situaci ustál a vybídl k zakončení Jakea DeBruska. Ten bombou z levého kruhu odčaroval neprůstřelnost Binningtona kontaktním gólem. Čas ovšem rychle ubýval. Blízko vyrovnání byl zadák John Moore, jenž pálil v 59. minutě od modré proti Binningtonovi toho času bez brankářské hole. Šourající se puk za jeho záady ale odpálil do bezbečí jeden z bránících hráčů Blues.

Ani hra s šesti hráči v poli ale Bruins vytoužený druhý gól nepřinesla, důležitou výhru tak mohli slavit hráči St. Louis. Série se vrací na jejich led a Blues tak mohou slavit stříbrný pohár před svými fanoušky.



Výsledek finále Stanley Cupu - 5. zápas: