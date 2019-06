Střelec vs. univerzál. Hokej řeší, kdo je lepší: Pastrňák, nebo Hertl?

Jeden je vyhlášený střelec. Nebýt zranění na palci ruky, které si přivodil mimo led, možná by dosáhl na magickou hranici 50 gólů.

Druhý prožil mimořádný rok, dost možná průlomový. Přesvědčil během něj, že když ho nelimituje problematické koleno, může být opravdovou superstar.

„Oba jsou to světoví hráči, ale vybral bych Tomáše Hertla,“ říká trenér Vladimír Růžička, ačkoli mírným favoritem prestižní ankety je David Pastrňák, jenž v současné chvíli bojuje s Bostonem o Stanley Cup.

I Růžička uznává jeho výjimečnost, kterou potvrzuje už jen fakt, že se prosadil v ohromné konkurenci Bruins. „Mají lepší útok než San Jose, a kdyby nebyl dobrý, určitě by ho mezi sebe nepustili.“

Na druhou stranu to má Pastrňák svým způsobem snazší, když hraje ve formaci s extratřídou jako Bergeron a Marchand. Z Hertla se stal lídr San Jose, ač neměl k ruce takové borce. Prosazoval se s kýmkoli.

A zřejmě je přínosnější pro tým: zvládne oslabení, přesilovky, klasickou hru pět na pět, na led chodí téměř každé druhé střídání. Trenér ho může využít, když se vyhrává se stejnou efektivitou, jako když se prohrává. „Takový hokejista je pro mužstvo nesmírně důležitý,“ říká Robert Reichel, asistent kouče u národního týmu.

Všestrannost však tolik nebije do očí. Hlavní roli hrají pochopitelně góly a body. I v téhle disciplíně se však začínají rozdíly mezi Hertlem a Pastrňákem zmenšovat.

Slávistický odchovanec nasázel v základní části NHL pětatřicet gólů, jen o tři méně než jeho konkurent. Přitom koncovka byla dlouho jeho slabina a našlo se dost skeptiků, kteří nevěřili, že by se mohl zlepšit. Stejně tak nevěřili, že by mohl být produktivním hráčem. Dnes má Hertl za sebou ročník, v němž střádal v průměru jeden bod na zápas a skálopevně hlásí: „Tohle není můj strop, pořád se můžu zlepšovat.“

Není jediný, kdo si to myslí. Růžička si troufá odvážně zavěštit: „Klidně může dát 50 gólů. Když bude mít fazonu a půjde mu to, tak se to může povést, protože dává góly odevšud: zpoza brány, z předbrankového prostoru, z vrcholu kruhů. Tlak do brány má enormní a potenciál ke zlepšování také.“

Záležet bude pochopitelně na tom, zda mu vydrží problematické koleno, které jeho kariéru hodně přibrzdilo. Hertl může těžit ze své postavy, nehraje se na něj dobře. Svým způsobem a pojetím hry připomíná Jágra: těžko se odstavuje od puku, má velký zadek a silné nohy, k tomu dlouhé ruce, takže je pro obránce dost složité ho zastavit.

Gólová radost Tomáše Hertla ze San Jose po gólu v sedmém duelu s Coloradem.

Je Pastrňák stejně přínosný pro tým? „David je schopný z minima vytěžit maximum, v tom je jeho nejsilnější příspěvek pro mužstvo,“ říká Reichel, jenž v téhle volbě - možná i vzhledem ke svému postavení - nechce ani jednoho upřednostňovat. „Kdybych měl možnost, tak beru oba,“ reaguje diplomaticky.

Ne, tohle je objektivně těžká volba, každopádně Pastrňák má jedinečnou šanci dotáhnout to ve Zlaté hokejce na zlatý hattrick, tedy tři vítězství v řadě. To se povedlo zatím jen jedinému muži - Jaromíru Jágrovi. Ten v letech 2005-2008 triumfoval dokonce čtyřikrát za sebou. Hertl byl zatím nejvýše druhý.