Noviny v St. Louis předčasně slavily zisk Stanley Cupu. Jenže Blues padli

Noviny se dopředu připravily na možný, historicky první úspěch St. Louis Blues, ovšem chybou marketingového oddělení zveřejnily blahopřání předčasně ještě před startem utkání.

„Vyhrát Stanley Cup představuje pro spoustu z vás splněný sen. Všichni si budeme pamatovat, kde jsme byli, co jsme dělali a jak jsme se cítili, když Blues přivezli domů pohár. Každý z nás bude mít knihu vzpomínek, kterou předá následujícím generacím,“ napsal Stillman v prohlášení.

Maybe it's just us, but it feels like the St. Louis Post-Dispatch shouldn't have published all these "Blues Win the Stanley Cup" things. Just a hunch. (via @robheaton) pic.twitter.com/8SqT1KDsyG