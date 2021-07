Zmatený Kanaďan na Slovensku, dermatolog či Svozil. Kdo míří na draft NHL?

Letošní draft neohromí jasným generačním talentem. Dlouho se zdálo, že o jedničce se rozhodne až přímo v den velké události. V průběhu sezony se to začalo měnit.

Do draftu promluví zejména univerzitní hráči.

Nikdy v historii neprošli prvním kolem draftu tři hráči z jednoho univerzitního týmu ligy NCAA. Letos čekají na brzký výběr hned tři talentovaní mladíci z Michiganu: Owen Power, Matthew Beniers a Kent Johnson.

Všestranný Power, kandidát na jedničku

Aspirant na celkovou jedničku Power se k univerzitě připojil v létě a rázem se stal jednou z hlavních tváří týmu. Velmi mu prospěl i skvělý výkon na seniorském mistrovství světa. Na šampionátu se postupně z pozice sedmého obránce dostal do druhého obranného páru a zapsal tři asistence.



Power se může pyšnit všestranností, kromě hokeje náramně ovládá i další sport.

„Můj táta hrál lakros, stejně tak všichni jeho sourozenci. Jelikož ho hraje i moje sestra a všichni moji bratranci, bylo jasné, že ani mě lakros nemine,“ vysvětluje Power nevyhnutelnost osudu.

Lakros nehrál jen tak doplňkově. V týmu Ontaria se stal třikrát národním šampionem. „Sportovní všestrannost mu jistě pomohla, teď z toho prosperuje. Je neskutečným sportovcem,“ chválí Powera hlavní trenér Michiganu Mel Pearson.

„Aniž bych věděl mnoho o ostatních hráčích, nedokážu si představit, že bych našel někoho, kdo by Owena převyšoval v dovednostech na ledě, vlastnostech mimo něj, charakteru a pracovní morálce,“ pokračuje ve chvále Pearson.



Hokejistou, nebo dermatologem?

I druhá hvězda týmu Beniers hokej miluje, ale nezanevřel ani na vizi po ukončení kariéry. Nemá ambice se stát trenérem, chce být doktorem - dermatologem.

Právě na kožním oddělení by jednou rád pracoval. Vysokou školu zřejmě nedokončí před nástupem do NHL, zbylé dva nebo tři roky si dodělá po svém posledním profesionálním zápase.

Beniers v poslední době ukázal i týmového ducha. Spolu s Powerem by se rádi ještě vrátili na univerzitu i v příštím roce. „Bylo by skvělé, kdybychom se vrátili oba a zkusili bychom se znova poprat o titul. Je to něco jako rodinné rozhodnutí,“ říká Beniers.

Jenže strávit další rok na univerzitě, když se kvalitou tolik blíží NHL?

Nejlepší Evropan: charakter

Z Evropy na draftu může zazářit Švéd William Eklund. Už teď se může pyšnít takzvanou E.J. McGuire Award of Excellence neboli oceněním za příkladnou snahu o dokonalost prostřednictvím síly charakteru, soutěživosti a atletického duchu.



V minulosti ji získal například Nico Hischier či Travis Konecny, dnes právoplatní lídři týmů NHL. Hischier se stal kapitánem New Jersey Devils, Konecny hraje za Philadelphia Flyers.

„Vždy hraje s vůlí po vítězství,“ říká ředitel centrálního skautingu NHL Dan Marr. „V sezoně 2020/21 předváděl vysokou úroveň a ukázal i svůj výjimečný charakter navzdory komplikacím v podobě akutní operace slepého střeva, pozitivního testu na covid-19, který mu zabránil reprezentovat svou zemi na juniorském mistrovství světa 2021, a zranění během exhibičního zápasu, které mu znemožnilo účast na mistrovství světa IIHF.“

„Letos si prošel množstvím tvrdých úderů, ale je to hráč, co se nenechá jen tak něčím zastrašit, a proto bude pro týmy těžké ho na draftu nezvolit,“ pokračoval Marr.

Trio bratrů bude kompletní

Vybrat by si týmy měly i Lukea Hughese. Pokud ho neznáte, možná vám něco řeknou jména Quinn Hughes a Jack Hughes. První hraje obránce za Vancouver Canucks, druhý útočníka za New Jersey Devils a oba postupně stoupají mezi nejlepší.

Rodina Staalových Eric, Marc a Jordan Staalovi mají ještě jednoho bratra. Jared byl vybrán v roce 2008 ve druhém kole klubem Arizona Coyotes. Před čtyřmi lety ve Skotsku ukončil svou hráčskou kariéru.

Luke Hughes by měl na bratrskou tradici navázat. Hughesovi tak napodobí bratrské trio Staalových (Eric, Marc a Jordan Staalovi), kteří také všichni prošli prvním kolem draftu.

Nejen že se je ovšem pokusí napodobit, Hughesovi mohou Staalovi dokonce „porazit“.

Marc Staal byl vybrán až jako dvanáctý, pokud se Luke vejde do první desítky, stanou se Quinn, Jack a Luke prvním bratrským triem, které projde draftem v elitní desítce.

Naděje v Evropě

Spoustu mladých hokejistů však během pandemie nemělo možnost hrát, kanadská vláda dlouho nechtěla dát hokeji zelenou, větší část zápasů umožnila hrát jen provincie Quebec.

Juniorské soutěže stály, ti nejlepší si tak museli hledat angažmá jinde a mnozí skončili v seniorských soutěžích v Evropě.

Jednou z největších nadějí pro draft NHL 2021 byl Brandt Clarke, jenže hrozba, že si pořádně v sezoně ani nezahraje, ho přinutila hledat angažmá na Slovensku.

Mladý obránce známý ofenzivními schopnostmi - do patnácti nastupoval v útoku - přestoupil do Nových Zámků.

Na Slovensku se mezi dospělými chvíli hledal, zvykal si na tamní zvyky, které z Kanady neznal. Především mimo led.

Nechápal, že se v den zápasu v Nových Zámcích vždy podává kuře s rýží. „To opravdu nemáte někdy něco jiného?“ ptal se nechápavě místního kuchaře. Měl také zabaleno několik obleků. Až na místě se dozvěděl, že hráči na zápas nechodí oblečeni takto formálně. Nevěděl, co dělat sám ve městě, tak se několikrát týdně procházel k místnímu kostelu s kebabem v ruce.



Nakonec si ale zvykl a zaznamenal 15 bodů ve 26 zápasech. Opět byl tím skvělým bekem se schopností vyvézt puk ze svého obranného pásma až k soupeřově brance.

Alpská liga ve Slovinsku?

Nejvíce musel improvizovat Francesco Pinelli. Přesunul se dokonce na Slovinsko, kde hrál za Jesenice Alpskou ligu. Slovinsko nepatří mezi hokejové velmoci, klub Jesenice o Pinelliho ale velmi stál.



Uhradil mu vše potřebné, cestu i ubytování. Pinelli ani chvíli neváhal a nabídku ihned přijal.

„Byli jsme šťastní, že ho můžeme poslat pryč,“ řekla jeho matka Daniela v rozhovoru pro ESPN poté, co odvezla syna na letiště. „Není to o tom, jestli je to pro nás příjemné. S odletem neměl problém. Nevadilo mu, že poletí sám, ba naopak. Byl nadšený, že může vycestovat za sportem, který tolik miluje.“

Co ho nejvíce překvapilo?

„Mnoho spoluhráčů už mělo děti a ty před tréninkem běhaly vedle nás v šatně. Na to jsem opravdu nebyl zvyklý,“ podivoval se. Neuměl vařit, neznal jazyk, neměl řidičák. Staral se o něj týmový doktor, který ho pravidelně vozil na tréninky a ve volném čase s ním hrál stolní tenis. Na zápasy jezdil týmovým autobusem, avšak z mnohých zatáček napříč Alpami se mu zvedal žaludek.

„Zvykat jsem si musel také na širší kluziště, na jiné tempo bruslení a pracovitost. Kluci o mnoho více dřeli v trénincích.“

Pinelli může být vůbec prvním hráčem, který půjde na draft ze slovinského týmu. Celkem sedm Slovinců prošlo v historii draftem, první čtyři ale dlouho předtím působili v zámořských týmech. Anže Kopitar a Jan Muršak rok před draftovou sezonou odešli do Švédska, respektive do Česka. V elitní mužské domácí soutěži totiž už v 16 letech dominovali.

Jak jsou na tom Češi?

Pokud nepřijde šok, nejvýše draftovaným Čechem bude brněnský obránce Stanislav Svozil. Nebýt pandemie, zamířil by po šampionátu dvacítek do kanadské juniorky. Za moře ale nesměl žádný Evropan, a tak zůstal v Kometě. Dá se očekávat, že Svozil bude draftovaný na podobné příčce jako loni Jan Myšák, tedy zhruba ve středu druhého kola.

„Svozil odehrál slušnou sezonu mezi českou extraligou a národními týmy do 18 a do 20 let, ale jako mladík nevyskočil tak, jak někteří doufali. Zajímalo by mě, jakým hráčem by byl v NHL. Nevidím v něm velkého ofenzivního borce, který by mohl hrát přesilovky, nevidím v něm vysoce pohyblivého, těžko obehratelného obránce. Bez těchto atributů je těžké ho pasovat do prvního kola,“ napsal pro server The Athletic uznávaný expert na mladé hráče Corey Pronman.

O něco níže se v predikcích objevuje dvojice Jakub Brabenec a Martin Ryšavý. Oblíbený je mezi skauty ze zámoří také brankář Patrik Hamrla, svou kreativitou zaujal Lukáš Pajer. Kolik krajanů ale draftem nakonec skutečně projde, se dozvíme až v neděli, kdy výběr talentů po několika kolech skončí.