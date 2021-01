Paradox dravější NHL. Draftované jedničky nejsou okamžitě hvězdičky

12:55

Povýšil do první lajny New York Rangers. Experti i soupeři jej chválí, že na ledě dělá znatelné pokroky. Jenže on zůstává na nule. Alexis Lafreniére i po šestém utkání stále čeká na první bod v NHL. 19letý útočník, z něhož má vyrůst hvězda soutěže, jen potvrzuje hokejový paradox. V mládnoucí NHL se v premiérových sezonách čím dál složitěji prosazují nejvýše draftovaní jinoši.