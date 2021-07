Zřejmě slušný oddíl. Draft NHL ovládl Michigan, jedničku čeká těžké rozhodnutí

Známá hláška z kultovního filmu Jáchyme, hoď ho do stroje přesně vystihuje dosavadní průběh letošního draftu NHL. V elitní pětce se poprvé v historii objevili hned čtyři hokejisté z jednoho týmu. K tomuto obdivuhodnému počinu se může hrdě hlásit University of Michigan. „Nemám slov, klukům to opravdu přeju,“ neskrýval radost útočník Matthew Beniers, který přišel na řadu jako druhý.