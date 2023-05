Kanón se vystřílel. Nedal jsem gól, když se ode mě čekal, řekl Kubalík

Vyčítáte si to?

Když jsem potřeboval dát gól, nedal jsem ho. Je hezké, že se povedly nějaké góly ve skupině, ale když jsem je měl dát, tak nic. Teď je to nula. Přitom jsem tam od toho, abych gól dal.

Jak koušete vyřazení?

Je to velké zklamání. Ale bez gólu se vyhrát nedá. Chyběla přímočarost, bylo strašně málo střel, nízká aktivita. Těžko se to teď komentuje, protože pocity jsou smíšené. Člověk najednou končí, přitom věřil, že to bude ten zápas, od kterého se odpíchneme a půjdeme dál. Ale bohužel.

Spoluhráči tvrdili, že rozdíl byl v rychlosti. Souhlasíte?

Asi ano, jejich pohyb byl skvělý. Počítali jsme s tím, ale nedokázali jsme si poradit. Nejen s rychlostí, ale s myšlenkami dát puk od hole. Rychlost není jen o bruslení, ale kolikrát to vzali o plexisklo a dva borci na nás letěli.

Vkrádala se do hry křeč?

Ano, člověk do toho buší, co to jde. Snaží se. Ale zase jsou střely a střely. Nevytvořili jsme si velkou šanci, oni nám puky furt vyndávali ven. A jezdit s nimi nahoru dolů, to je těžké. Zápas jsem ale viděl ze střídačky. Hůř se mi to komentuje, než když to vidíte z tribuny nebo televize.

Nejsou dvě české střely za úvodních dvacet minut málo?

Přesně tak. Myslím, že i jejich první gól mluví za vše. Oni si dokážou pomoct. My debilní branku, která se odrazí od ničeho, nedali. Nastartovalo je to, takový gól vyhrál zápas. My si za takový gólem ani nešli. Kdybychom ho dali, člověku by to vlilo krev do žil.

Jak ovlivnila tým ztráta zraněných centrů Sedláka s Chytilem?

Byli to naši první centři. To je realita. Nejlepšího hráče extraligy těžko nahradíme, stejně jako hráče z NHL. Ať si každý myslí, co chce. Najednou jsme hledali sestavu a jiné kombinace. Mohlo se to stát komukoliv. Oslabilo nás to, ale zase nám to semklo a chtěli jsme o to víc.

Jak vyznívá celý turnaj?

Těžko se to hodnotí. Líbilo se mi, že jsme se vždy dokázali v zápasech zvednout. Věděl jsem, že když se týmu nebude dařit, má na to, aby to otočil. I ve skupině s Kanadou byly záblesky. Nedokážu si vysvětlit, že jsme nehráli líp a přímočařeji. Bruslili jsme, energie tam byla. Ale nedokázali jsme to zopakovat.

Hrál tým na hraně svých možností?

Je to tenký led. Já rád komentuji jen sebe. Nebyl jsem vidět, když jsem teď měl být vidět. Ať si každý sáhne do svědomí a řekne, jestli mohl víc, nebo ne. A já jsem víc mohl.

Jak byly daleko boje o medaile?

Kdyby nám vyšla nějaká střela, teď se můžeme radovat, že jsme v semifinále. Čtvrtfinále určuje úspěch, nebo neúspěch. Za mě je to neúspěch a zklamání.

Velké téma zřejmě bude kouč Jalonen. Jak na vás působil?

Jdeme do zápasu a víme varianty, co chceme hrát. Jsme na stejné lodi, což je hrozně fajn. Všichni věděli, co mají dělat.