Vlastní gól, pak trápení. Jordán: Chtěli jsme aspoň bojovat a mít čisté svědomí

Turnaj končí bez bodu, podobně jako ostatní čeští obránci nepodporoval ofenzivu tak, jak by si představoval. A na nezáživné čtvrtfinále by nejraději zapomněl.

„Nevyšlo, co jsme si plánovali,“ krčí rameny Jordán.

Byli jste až příliš pasivní?

V první třetině určitě. Pak se to trochu zlepšilo, ale ve třetí části jsme na to už bohužel nenavázali, zato oni využili šance, které měli.

Co jste se v průběhu duelu pokoušeli změnit?

Řekli jsme si, že zkusíme rychle otáčet hru nahoru, netahat puky zpátky. Ve druhé třetině se to celkem dařilo, i tak jsme gól dostali. Trenéři zkoušeli proházet lajny, k ničemu to ale nevedlo.

MS v hokeji 2023 servis iDNES.cz

Druhý gól Američanů utkání zlomil?

Asi jo. Ale i potom jsme věřili. Chtěli jsme bojovat až do konce, ať si s čistým svědomím můžeme říct, že jsme tam nechali všechno. Druhá branka byla nepříjemná, ta třetí zase přišla hned po buly...

Proč jste jim nebyli ani vyrovnaným soupeřem?

Tak to občas bývá. Připravovali jsme se, všichni jsme chtěli odevzdat maximum, ale myslím, že chvilkami byla naše hra nervózní, odskakovaly nám puky, nepřihrávali jsme si přesně.

Podívejte se na vedoucí trefu Matta Coronata:

Vy jste si navíc dal vlastní gól...

Gólman vyrazil střelu, já se snažil vytlačit útočníka, aby neměl hokejku na ledě. Od Dvořákovy brusle to ale skočilo do mojí, nakonec skončil puk v síti. Ale zase jim musíme nechat, že chodili do brány. Nám tohle chybělo.

Šance jste si netvořili, bylo tam jen pár náznaků.

Je to tak. Před zápasem jsme doufali, že to z naší strany bude lepší a těch šancí si vytvoříme víc. Ale nebylo to tak. Kdyby tam něco spadlo, možná se budeme bavit o něčem jiném.

Americký obránce Nick Perbix (25) se raduje z gólu do české sítě.

Měl tento tým na víc?

Skupinu jsme zvládli dobře, přestože jsme poslední dva zápasy prohráli. Věděli jsme, co máme zlepšit. Zranění nám nepomohla, ale nechceme se vymlouvat. Snažili jsme se hrát i za kluky, co tu s námi nemohli být do konce. Pracovali jsme s tím, co jsme měli.

Je z toho osmé místo, hůře Češi na světovém šampionátu nikdy neskončili.

Pořád říkáme, že se musí vyhrát čtvrtfinále. Minulý rok se to povedlo, tento ne. Tak to prostě je.