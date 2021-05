Petr Čech: Hokej je můj dětský sen, chytat ligu by byl životní úspěch

Být to jen a jen na něm, bylo by to s jeho veleúspěšnou fotbalovou kariérou úplně jinak. Když coby capart dostal ve škole přihlášku do plzeňského hokejového klubu, přišel s ní nadšeně domů a snil, že se postaví do branky jako jeho tehdejší televizní hrdina Dominik Hašek.



Chlapík s neotřelým stylem.

Ale?

Ta přihláška na hokej se „záhadně“ přeměnila v přihlášku na fotbal. Pro naše byl totiž hokej finančně náročný. Ale nemůžu si stěžovat a nikdy nebudu. Díky tomuto rozhodnutí rodičů moje kariéra vypadala, jak vypadala. Zároveň je pro mě hezké, že se mi podařilo na stará kolena k hokeji se dopracovat.