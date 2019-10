Jako Hašek v Naganu. On fakt umí, chválí Čecha jeho hokejový trenér

Hokej

Dalších 8 fotografií v galerii Bývalý fotbalový a nynější hokejový gólman Petr Čech v dresu britského klubu Guildford Phoenix. (13. října 2019) | foto: Profimedia.cz

dnes 12:00

Slavný útočník Marián Gáborík, než ho jako číslo 3 draftovali do NHL, vstřelil po jeho přihrávce svůj první dospělácký gól. Na pravém křídle se vedle něho učil i Marián Hossa. Než se za hokejem vydal do Londýna, získal s Duklou Trenčín dva slovenské tituly. „Zatímco kluky odvál život do Ameriky, mě do Anglie. Ale neměnil bych. Mám dvě děti, skvělou ženu a práci, která mě baví,“ vypráví Miloš Melicherík (45).