Čech po premiéře v hokejové bráně: Se svým výkonem jsem spokojený

Takže jste si první zápas užil?

Zápas jsem si užil se vším všudy, byla tam skvělá atmosféra, navíc oba týmy podaly velmi dobré výkony, takže jsem měl dost práce. Utkání došlo až do prodloužení, a pak dokonce do samostatných nájezdů. Když je člověk vyhraje, tak může být rád. Až na ten trošičku smolný gól jsem byl se svým výkonem spokojený.

Co pro vás bylo v zápase nejtěžší?

Nejtěžší byla asi první třetina, kde jsem neměl moc práce, jelikož jsme dominovali a měli i dost přesilových her. Takže jsem nebyl zase až tak vytížený.

Vychytal jste výhru na nájezdy. Věříte si na tuhle disciplínu? A dá se to porovnat s penaltovým rozstřelem ve fotbale?

Na nájezdy jsem si věřil, i když původně jsem doufal, že rozhodneme v prodloužení. Měli jsme na to i dost šancí. Ale věřil jsem si. Jediná novinka byla, že jsem neznal protihráče. Přece jenom ve fotbale jsem při takových situacích za patnáct let dokázal shromáždit informace o soupeřích líp. To pro mě byla taková jediná neznámá, ale věřil jsem si.

Nebyli v klubu trochu zaskočeni tím, co se kolem vás a týmu strhlo?

Všichni očekávali, že to spustí vlnu, ale nemyslím si, že úplně pochopili, jak moc velká ta pozornost bude. I když jsem jim to vysvětloval. Hlavní bylo, že si to všichni užili a že mají na co vzpomínat.

Jaké jsou vaše další hokejové plány? Kdy budete chytat příště?

Mám spoustu práce v Chelsea v nové roli, takže na počet odchytaných zápasů se těžko odpovídá. Hlavně bude záležet, kdy budu mít volno. Aby mi hokejové a fotbalové programy nekolidovaly - aby se to vždycky trefilo do volného dne. Takže doufám, že ještě nějaké duely přidám.