Budu lépe připravený, pro případ... Jak vážně to Čech myslí s návratem?

12:59

Je reálné, aby se Petr Čech vrátil v dresu Chelsea do anglické ligy? Na férovku: těžko se dá očekávat, že by tak bohatý fotbalový klub, jako je Chelsea, vrátil do své branky sportovního důchodce. Alespoň na první pohled.