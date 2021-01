Litva má zájem o hokejové MS 2021. Nabídla Lotyšsku pomoc s pořádáním

Aktualizujeme 22:41 , aktualizováno 23:10

Litevská vláda v úterý večer oznámila, že nabídla Lotyšsku pomoc s pořádáním letošního hokejového mistrovství světa. V případě, že by nevyšlo spolupořádání s Dánskem ani Slovenskem, by se v Litvě mohlo odehrát pár zápasů některé ze základních skupin. Zatím jde pouze o návrh a nabídnutou ruku poté, co o svoji část šampionátu přišlo Bělorusko.