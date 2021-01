Pořádat hokejové MS je hazard. Češi nechtěli riskovat, proč Slováci ano?

Kolik má IIHF peněz? V době covidové neexistuje jistota, že se letošní situace nebude opakovat i příští rok. Tedy že na stadion nebudou moct být diváci. To by přineslo velké komplikace při pořádání MS, které jsou finančně závislá na příjmech ze vstupného. Zvládla by IIHF platit kompenzace dvakrát za sebou? Ano. MS generuje většinu peněz, kterými IIHF disponuje. I díky nim může dotovat zbylých 35 turnajů ve všech kategoriích a divizích. Ty však kvůli covidu zrušila, tudíž ušetří a peníze může použít jinde - na kompenzacích pořadatelům velkého šampionátu. Pro IIHF je klíčové, aby nezrušila dvě mistrovství za sebou kvůli vztahu s marketingovým partnerem. "Zápasy jsou totiž každý rok prodané cca 160 televizním stanicím, po celém světě je sleduje miliarda diváků. Televize zápasy vysílají v hlavním vysílacím čase a mají na to navázanou reklamu. Proto je potřeba MS odehrát," vysvětluje Urban.