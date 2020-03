Říha zanechal dobrý dojem, říká Vůjtek. Nezasloužil si ještě šanci?

„To bych nechtěl posuzovat, to je dané. Těžko se bude posunovat nástup Filipa Pešána, který je už rok avizovaný. Nebylo by teď jednoduché mu říct: Počkej ještě sezonu. Na druhou stranu je to samozřejmě pro Miloše škoda,“ říká Vladimír Vůjtek, někdejší kouč národního týmu.

Co podle vás Miloš Říha zanechal u reprezentace?

Národní mužstvo pod jeho vedením vypadalo dobře a hrálo dobrý hokej. Jen kvůli smůle loni v Bratislavě nedosáhl jeho tým na bronzové medaile. Reprezentace se pod jeho vedením prezentovala sympaticky.

Měl jste za jeho působení pocit, že jde národní tým pomalu nahoru?

Těžko říct, protože jsme jako Česko pořád někde mezi čtvrtým a šestým místem na světě. Někdy se sejde lepší skvadra hráčů z Ameriky, někdy prostě nemohou přijet. Úspěch národního mužstva závisí především na nich. A také na kvalitě obránců.

V tomto aspektu se Česko lepší?

Byla doba, kdy na šampionátech museli hrát mladí beci, kteří ještě neměli zkušenosti, zatímco teď už máme dost kvalitních obránců středního věku mezi 24 a 27 lety. Celý hokej se dneska odvíjí od obrany a brankářů. A právě tento faktor se Milošovi povedlo skloubit.

Viděl jste ještě nějaký specifický rukopis, něco „říhovského“?

To bych ani neřekl. Těžko něco vybrat. I před ním byli u reprezentace zkušení trenéři, hokej se nemění, je pořád stejný. Možná větší důraz jsme kladli na hru ve středním pásmu. Nechodili jsme za každou cenu do napadání, ale zajišťovali střední pásmo a z toho profitovali: zablokovali jsme soupeře a chodili do otevřené obrany.

Říha měl u sebe Roberta Reichla. Dostával dost prostoru se uplatňovat?

Myslím, že dostával. Mladí trenéři volají starším a ti starší si je berou k sobě. Já měl na Slovensku vedle sebe také mladé začínající asistenty. Myslím, že to dává smysl. Je to přínos pro oba dva. Jak pro mladé, protože se můžou zaučit, tak i pro staré, kteří přece jenom jedou v určitých kolejích a potřebují dostat nový impuls. Pokud jde o Roberta, tak je potřeba říct, že má u hráčů strašnou autoritu, jelikož ho znají z ledu a vědí, čeho dosáhl v kariéře. To určitě hraje také důležitou roli.

Letošní sezona Euro Hockey Tour byla poměrně povedená. Vyvolávalo to ve vás optimismus před mistrovstvím ještě před příchodem koronaviru?

Já bych Euro Hockey Tour nebral úplně vážně, protože některá mužstva brala na tyhle turnaje béčkové a některá i céčkové výběry. Neobsazovali to kompletním kádrem, se kterým počítají na mistrovství světa. Výsledky byly dobré, ale bral bych to s rezervou. Na druhou stranu každý úspěch na turnaji samozřejmě povzbudí morálku a zvýší sebevědomí hráčů.