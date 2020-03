Proč se MS zrušilo zrovna teď? Bříza vysvětluje: Pojišťovna uznala nárok

A tak Rada IIHF v sobotu rozhodla, že se šampionát 2020 ruší.

Finance hrály v rozhodování od začátku prim. Jak vysvětloval její prezident René Fasel, IIHF uzavírá od roku 2012 každou sezonu pojistku. Ta stojí 250 tisíc švýcarských franků ročně a platí právě pro případy, kdy prestižní turnaj zruší vyšší moc. Třeba státní instituce v situaci, kdy svět ubíjí šířící se pandemie.

Pane Břízo, proč se hokejová federace rozhodla nečekat na švýcarské orgány a zrušila šampionát sama?

Během posledních dní probíhala intenzivní jednání mezi IIHF, pojišťovnou a národními autoritami. Rada tak mohla rozhodnout proto, že pojišťovna uznala současnou situaci na principu zásahu vyšší moci, kdy se turnaj nedá uskutečnit. Na základě tohoto uznání a potvrzení nároku vycházejícího z pojistné smlouvy jsme měli možnost rozhodnout o zrušení mistrovství.

Pojistka stojí 250 tisíc švýcarských franků ročně, kolik federaci pojišťovna vyplatí?

Určitě to nebudu komentovat, nebudeme z toho dělat onlajn reality show. Nedá se bavit o číslech, je to věc interního jednání a jednání s pojišťovnou, což může trvat týdny, ne-li měsíce. Jakákoliv spekulativní odpověď by nás mohla jen poškodit.

Rozhodla Rada IIHF jednomyslně?

Ve chvíli, kdy je svět paralyzovaný, si všichni uvědomují, proti čemu stojíme. Nenašel by se ani nikdo, kdo by řekl, ať jdeme hrát bez hráčů, diváků a v zemi, kde se to zakáže. Čelili jsme této krizové situaci a její akceleraci od konce února. A pro IIHF je opravdu zásadní a klíčové, že od roku 2012 uzavírá pojistku, která zahrnuje plnění v případě vyšší moci, třeba právě z důvodu pandemie

Jaká prozíravost vedla federaci tu pojistku uzavřít?

Jak říkáte, byla to prozíravost.

Zrušení mistrovství se dalo dlouho dopředu očekávat, viďte?

Samozřejmě, nedají se pořádat akce s více než pár lidmi, v zemích platí zákazy vycházení. Čekalo se jen, kdy rozhodnutí padne.

Tušíte už, jak to bude s pořadatelstvím? Zda se vše posune a Švýcaři budou šampionát pořádat příští rok?

Vůbec. V tuhle chvíli jsme o tom nejednali.

A váš názor?

Žádný. Naopak, rada ani nikdo jiný nechce spekulovat, říkat co by se jak dalo. Stojí před námi spousta rozhodnutí, navíc jde o pravomoc kongresu.

Který v květnu také nebude.

Ano. Ten má tyhle pravomoci, schvaluje legislativu, pořadatelství. Ale teď nebude, nastává krizová varianta, kdy musí být členové rady daleko intenzivněji v kontaktu. Připravíme návrh řešení. Zrušila se celá sezona, musíme se s tím vypořádat.