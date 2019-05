Mají zápasy s Itálií smysl? Rozhodně, tvrdí kouč Říha po výhře 8:0

Co například?

Zodpovědnost, pracovitost, disciplínu, hraní s plným nasazením, můžete si vyzkoušet třeba vhazování. Myslím, že Italové podali velice sympatický výkon a výsledek je pro ně až krutý, protože si v prvních dvou třetinách vypracovali dost šancí. Měli jsme trošku štěstí. Hráli celoplošně, nezazdili to. Strašně se mi líbilo, že nás chodili napadat. Mohli jsme si vyzkoušet spoustu věcí, to je pozitivum.

Takže vám takové zápasy na mistrovství světa nepřijdou zbytečné?

Takhle je nastavený řád. Vždycky bylo na mistrovství světa nějaké překvapení, ale letos je šampionát trošku zvláštní v tom, že je nabitý. První týmy mají víc jak tři čtvrtiny hráčů z NHL, to je úplně jiný level. Země jako Itálie mají jednoho nebo dva hráče, kteří jsou trošku top, a to nestačí.

Celkově jste s výkonem a výsledkem spokojený?

Těžko se hodnotí takový zápas. Spokojenost je s výsledkem a s tím, že jsme nedostali gól. Ale také s nováčky a s týmovým duchem. Toho si musíme cenit.

V brance byl Pavel Francouz, byl prověřený?

Neřekl bych, že to měl úplně snadné. Musel podat naprosto jistý výkon, protože šance tam byly. A on je vychytal. Musel být naprosto soustředěný, to jsme od něj čekali. Mohl k tomu přistoupit trošku laxněji a šance, které Italové měli, mohly skončit v bráně. Proto jsme si před poslední třetinou řekli, že budeme hrát perfektně z obrany a o padesát procent se nám zlepšila.

Máte představu, jak budete v brankovišti pokračovat?

Ne, nemáme. Zatím jedeme zápas od zápasu a uvidíme.

Jak se vám líbil Milan Gulaš?

Jako nováček velmi dobře. Zasloužil si to, měl smůlu, letos si šanci znovu zasloužil. Škoda, že před mistrovstvím chytil virozu, jinak by jel rovnou. Když jsme věděli, že nemá cenu čekat na Hertla ani na Pastrňáka s Krejčím, tak přišel nápad povolat jeho. Potřebovali jsme zkušeného hráče. A hlavně pozitivního. On to splňuje.

Michael Frolík je s pěti góly nejlepším českým střelcem a zároveň nejproduktivnějším mužem celého mistrovství. Co na něj říkáte?

On chodí do předbrankového prostoru a má vedle sebe parádní nahrávače, kteří to dají z první. Vědí, že tam stojí a puky mu tam chodí. Dovede si poradit.

