Itálie se do elitní skupiny navrátila z nižší divize poté, co do ní spadla kvůli 16. místu na mistrovství světa 2017.

Čeští hokejisté se s Italy na MS setkali naposledy v roce 2014, v základní skupině vyhráli 2:0. Góly tehdy vstřelili Jiří Sekáč a Jaromír Jágr.