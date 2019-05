Střelnice proti Italům? Vůbec nás neprověřila, zůstává při zemi Sýkora

V tom se neshodl s trenérem národního týmu Milošem Říhou, který utkání naopak hájil se slovy, že „takový zápas může dát mužstvu docela hodně“. Sýkora je jiného názoru.

„Klasický zápas favorita s outsiderem, který byl bohužel opravdu slabý. Hráči to přehrávají, Italové byli díky tomu na začátku druhé třetiny i pár minut lepší. Až střela Radko Gudase nás osvobodila a pak už to šlo,“ komentoval průběh utkání Sýkora.

Až do 28. minuty bylo české vedení pouze jednogólové po trefě Milana Gulaše z první třetiny. Trefu na 2:0 přidal Gudas ranou z poloviny hřiště a český brankostroj se konečně rozjel.

„Ale pořád se na to dívám z pozice trenéra a nejsem fanda takových zápasů, to je bída. Jo, vyhráli jsme, splnili jsme, co se chtělo, potěšili jsme fanoušky. Ale je potřeba to rychle hodit za hlavu, protože to podle mého názoru nemohlo říct trenérům o sestavě nic,“ pokračoval Sýkora.

Podle něj podobné zápasy degradují MS, které už podobných výprasků zažilo jen letos několik. Taková Itálie má po pěti zápasech hrůzné skóre 0:38. „Řada hráčů si v těchto zápasech udělá statistiku, která není vůbec objektivní. Italové sice měli pár chvil, ale když jsem to sledoval detailněji, tak propadali. Spoustu sportů dělají výborně, ale ten hokej není nic moc.“

Zápas s outsiderem alespoň posloužil k ozkoušení dvou turnajových noviců. Prvním z nich byl autor úvodní trefy Gulaš. „Nezklamal, naopak. Na to, že s týmem trénoval jen dva tři dny. Je to šikovný hráč, umí se otočit. Jenom je podle mě trochu škoda, že kvůli němu odstavili Dimu Jaškina z přesilovky. Ten přitom už loni dokázal, že patří na MS,“ zamýšlel se Sýkora.

Tím druhým, kdo si odbyl premiéru na šampionátu, byl gólman Pavel Francouz. A nebyl to pro něj zdaleka jednoduchý vstup do turnaje - Italové ho sice prověřili málo střelami, několik z nich však bylo nebezpečných. „Před šampionátem jsem se vyjádřil, že se divím, proč Pavla povolají. Ale asi to bylo dobré rozhodnutí, protože Patrik Bartošák ani Šimon Hrubec zkušenosti z MS nemají. Zato Pavel ano, což teď dokázal,“ uznal Sýkora po Francouzově čistém kontě.

Trenéři už mají jen dva zápasy základní skupiny na to, aby určili jedničku pro klíčové utkání ve čtvrtfinále. „Nebude to jednoduché. Vzpomínám si na velké diskuse před loňským čtvrtfinále, jestli bude chytat Francouz, nebo David Rittich. Všichni jsme sázeli na Ritticha, ale chytal Pavel. Teď jsou ale u týmu jiní trenéři, uvidíme,“ nechtěl tipovat Sýkora, zda dostane důvěru Francouz, nebo Bartošák, jenž se v utkání s Italy posadil na komentátorské stanoviště.

Nedělní střetnutí s Rakouskem (online od 16:15) podle Sýkory toho znovu příliš neukáže. „Hráči zdůraznili, že jsme s nimi měli problém v přípravě, jenže to jsme měli úplně jiné mužstvo. Pokud nejsou trenéři v něčem rozhodnutí, tak se tímto zápasem k cíli nedostanou.“

Podívejte se na sestřih duelu Česka s Itálií: